Аврил Лавин выпустила новый клип о любви и расставании, чтобы вы о ней не забывали

34-летняя канадская исполнительница Аврил Лавин выложила в Сеть видео на песню Tell Me Itʼs Over. Это второй клип певицы после победы над опасной для жизни болезнью Лайма, которую у нее диагностировали три года тому, пишет Cosmo.ru.

Исполнительница лечилась на протяжении нескольких месяцев, а после выздоровления объявила о разводе с мужем — вокалистом группы Nickelback — и непросто пережила разрыв. В новом ролике Лавин сыграла девушку в сложных отношениях с молодым человеком: в клипе чередуются эпизоды с ссорами и приятными моментами из жизни влюбленных.

К слову, недавно девушку заметили в компании нового бойфренда Филиппа Сарофима, сына техасского миллиардера: пара прогуливалась по Беверли-Хиллз под руку.

