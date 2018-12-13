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Аврил Лавин выпустила новый клип о любви и расставании, чтобы вы о ней не забывали
34-летняя канадская исполнительница Аврил Лавин выложила в Сеть видео на песню Tell Me Itʼs Over. Это второй клип певицы после победы над опасной для жизни болезнью Лайма, которую у нее диагностировали три года тому,
Исполнительница лечилась на протяжении нескольких месяцев, а после выздоровления
К слову, недавно девушку
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Это второе видео певицы после победы над опасной для жизни болезнью Лайма, которую у нее диагностировали три года тому.
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