Марианна Щеткина встретилась с коллетивом Волковысского мясокомбината и активом областной организации Белорусского союза женщин

– Предприятие работает эффективно и уверенно. Продукция пользуется спросом прежде всего благодаря своему высокому качеству. Это не только мое мнение, но и многочисленных потребителей. Всегда многолюдно в фирменных магазинах, глаза разбегаются от большого ассортимента. Волковысский мясокомбинат – это бренд, над развитием которого эффективно работает большой дружный коллектив, – отметила Марианна Щеткина.

В своем выступлении Заместитель председателя Совета Республики акцентировала внимание на деятельности законодательной власти. Сейчас разрабатываются планы на будущий год, в декабре Парламент примет бюджет страны. По словам Марианны Щеткиной, большие ассигнования планируется направить именно в социальную сферу, до 6% бюджета – на развитие здравоохранения. Все делается для того, чтобы граждане чувствовали заботу со стороны государства, а качество и уровень их жизни только возрастал.





– Хочу отметить заинтересованность наших граждан в том, чтобы страна процветала. Если вы сталкиваетесь в жизни с чем-то, что хотелось бы поменять, в ваших силах сделать это через обращения к депутатскому корпусу, членам Совета Республики. По сути, законы пишут люди, – подчеркнула Марианна Щеткина.





Она нацелила собравшихся в актовом зале Волковысского мясокомбината на откровенный доверительный диалог. Участников встречи интересовали вопросы пенсионной реформы, господдержки молодых семей, образования.

Живое общение показало, что среди членов коллектива много многодетных семей. Поддержка их на уровне государства будет продолжена, заверила Марианна Щеткина. Как национальный координатор по достижению целей устойчивого развития в Беларуси, она отметила живой интерес коллектива к этому вопросу, рассказала, что делается в этом направлении.





Ознакомилась с широкими возможностями современного производства и была рада услышать о внимательном отношении руководства к членам коллектива, особенно женской его половине.На базе предприятия прошла встреча с активом областной организации ОО «Белорусский союз женщин».





– Сила женской организации – в нашем единстве. Лучшие женщины объединили усилия, чтобы воплощать в жизнь масштабные проекты и сделать жизнь лучше. Благодарю за работу областную организацию и прошу не останавливаться на достигнутом. Привлекайте больше молодежи, ветеранов труда, а также обратите особое внимание на женщин в сельской глубинке, – отметила Марианна Щеткина. – Какой будет наша страна, во многом зависит от женщин. Они глубоко понимают жизнь, мудры, планируют на долгосрочную перспективу. Эти качества помогут сберечь в Беларуси мир и покой.













Лидер областной организации БСЖ Ирина Степаненко рассказала о самых ярких проектах, которые реализуются женским движением на Гродненщине. Своими наработками поделились представительницы районных и первичных женских организаций. Марианна Щеткина отметила яркие инициативы и широкое участие областной женской организации в республиканских проектах, вручила самым активным членам БСЖ грамоты.









В рамках акции «Наши дети» Марианна Щеткина посетила Волковысский детский дом, где в основном воспитываются дети с особенностями психофизического развития. Большой радостью для них стала встреча с высокими гостями и многочисленные подарки, которые добавят комфорта и радости воспитанникам.











