В Минске в рамках XII Международного фестиваля "Петербургский театральный сезон" привезли пять очень разнообразных спектаклей, соответствующей вкусам разной публики. Во время аналогичных фестивалей в Милане и Хельсинки было по-другому, рассказал художественный руководитель фестиваля Виктор Минков.

"Когда мы ездили с фестивалем в Хельсинки, там просили привезти именно андеграунд. В Милан же, напротив, просили исключительно классический репертуар. В Минск же мы привезли и то, и другое", - сообщил он на пресс-конференции в Минске в пятницу.

Также В.Минков отметил, что маршрут фестиваля, который проходит один раз в год, составляется "исходя из внешней политики России и Санкт-Петербурга в частности".

Большой интерес к фестивалю в Беларуси и к белорусской культуре высказала также начальник сектора международных культурных связей комитета по культуре Санкт-Петербурга Елена Войнова.

"Цель нашего Фестиваля – реклама. Мы хотим показать вам питерскую культуру, питерские театры и заманить вас в Санкт-Петербург. Пять спектаклей – это очень мало на самом деле", - отметила она.

Также Е.Войнова призналась, что в первый же день по приезду в Минск посетила пять столичных музеев.

XII Международный фестиваль "Петербургский театральный сезон" проходит в Минске на площадке Национального академического театра им. Я.Купалы с 14 по 18 декабря.

В первый день зрители смогли увидеть яркий и резонанский спектакль театра "Русская антерприза" им. А.Миронова "Мадам Бовари" в постановке Андрея Жолдака.



В субботу, 15 декабря, минской публике будет представлена классическая трагикомедия "Толстого нет" – спектакль театра "Приют комедиантов", основанный на воспоминаниях современников Льва Толстого. Главную роль в этом спектакле, жены Л.Толстого, исполняет народная артистка России 81-летняя Ольга Антонова. По словам режиссера спектакля Дениса Хусниярова, несмотря на возраст, О.Антонова "дает фору" молодым коллегам по театральному цеху.

"Она оказалась очень современной. И моложе нас всех. К тому же, она беспрекословно слушает режиссера. И отсутствие "короны" делает ее еще более великой", - с восхищением признался Д.Хуснияров.



В воскресенье, 16 декабря, в рамках Фестиваля покажут лирическую клоунаду "Небо в чемодане, или цуцики в ночи" Большого театра кукол.



Спектакль Санкт-Петербургского академического драматического театра им. Комиссаржевской "Ночь Гельвера" можно будет посмотреть в понедельник, 17 декабря.



А закроет XII Международный фестиваль "Петербургский театральный сезон" во вторник, 18 декабря, постановка театра-фестиваля "Балтийский дом" "А вы знаете, что такое любовь?" известного шведского режиссера Элиаса Файнгерша.



К слову, уже известно и место проведения следующего, XIII Международного фестиваля "Петербургский театральный сезон". Как рассказал В.Минков, в сентябре 2019 года он пройдет в Хорватии. Проведение последующих фестивалей возможно также в городах Словакии и Словении.