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В Хельсинки "Петербургский театральный сезон" привез андеграунд, в Милан – классику, в Минск – и то, и другое
В Минске в рамках XII Международного фестиваля "Петербургский театральный сезон" привезли пять очень разнообразных спектаклей, соответствующей вкусам разной публики. Во время аналогичных фестивалей в Милане и Хельсинки было по-другому, рассказал художественный руководитель фестиваля Виктор Минков.
"Когда мы ездили с фестивалем в Хельсинки, там просили привезти именно андеграунд. В Милан же, напротив, просили исключительно классический репертуар. В Минск же мы привезли и то, и другое", - сообщил он на пресс-конференции в Минске в пятницу.
Также В.Минков отметил, что маршрут фестиваля, который проходит один раз в год, составляется "исходя из внешней политики России и Санкт-Петербурга в частности".
Большой интерес к фестивалю в Беларуси и к белорусской культуре высказала также начальник сектора международных культурных связей комитета по культуре Санкт-Петербурга Елена Войнова.
"Цель нашего Фестиваля – реклама. Мы хотим показать вам питерскую культуру, питерские театры и заманить вас в Санкт-Петербург. Пять спектаклей – это очень мало на самом деле", - отметила она.
Также Е.Войнова призналась, что в первый же день по приезду в Минск посетила пять столичных музеев.
XII Международный фестиваль "Петербургский театральный сезон" проходит в Минске на площадке Национального академического театра им. Я.Купалы с 14 по 18 декабря.
В первый день зрители смогли увидеть яркий и резонанский спектакль театра "Русская антерприза" им. А.Миронова "Мадам Бовари" в постановке Андрея Жолдака.
"Она оказалась очень современной. И моложе нас всех. К тому же, она беспрекословно слушает режиссера. И отсутствие "короны" делает ее еще более великой", - с восхищением признался Д.Хуснияров.
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В Хельсинки "Петербургский театральный сезон" привез андеграунд, в Милан – классику, в Минск – и то, и другое
В Минске в рамках XII Международного фестиваля "Петербургский театральный сезон" привезли пять очень разнообразных спектаклей, соответствующей вкусам разной...
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