Лучшим кинематографистам Беларуси вручили награды в честь Дня кино

Лучшие кинематографисты Беларуси получили награды. Их вручили прямо на рабочем месте – в павильоне национальной киностудии. Торжественную церемонию приурочили ко Дню белорусского кино, передает «МИР 24».

За 95 лет в индустрии сменилось несколько поколений режиссеров, операторов, актеров. Благодаря им многие ленты вошли в золотой фонд мирового кинематографа . Сегодня молодые специалисты все больше работают в партнерстве со своими коллегами из России, стран Европы и Центральной Азии. Так, совместный проект России, Германии и Беларуси «Уроки персидского» представят в Каннах уже этой весной.

«Мы надеемся, что молодые режиссеры тоже найдут свое место в киноистории нашей страны. Потому что по итогам съемок альманаха, который мы снимали в 2018 году, появились ребята, которым можно давать уже полный метр. И мы сейчас ищем темы, которые актуальны, которые говорят о сегодняшней нашей жизни, о нашей стране, о том, что нас волнует», – говорит генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.

Сейчас на студии снимается фильм про народного поэта Янку Купалу. А также лента, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.