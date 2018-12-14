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Лучшим кинематографистам Беларуси вручили награды в честь Дня кино
15.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Лучшие кинематографисты Беларуси получили награды. Их вручили прямо на рабочем месте – в павильоне национальной киностудии. Торжественную церемонию приурочили ко Дню белорусского кино, передает «МИР 24».
За 95 лет в индустрии сменилось несколько поколений режиссеров, операторов, актеров. Благодаря им многие ленты вошли в золотой фонд мирового
«Мы надеемся, что молодые режиссеры тоже найдут свое место в киноистории нашей страны. Потому что по итогам съемок альманаха, который мы снимали в 2018 году, появились ребята, которым можно давать уже полный метр. И мы сейчас ищем темы, которые актуальны, которые говорят о сегодняшней нашей жизни, о нашей стране, о том, что нас волнует», – говорит генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.
Сейчас на студии снимается фильм про народного поэта Янку Купалу. А также лента, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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За 95 лет в индустрии сменилось несколько поколений режиссеров, операторов, актеров. Благодаря им многие ленты вошли в золотой фонд мирового кинематографа.
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