В Бобруйске 52-летняя водитель сбила двоих пешеходов и врезалась в дом

Как стало известно, авария произошла около 21.25 14 декабря на улице Комбинатской в Бобруйске. 52-летняя женщина управляла легковым автомобилем «Форд Гелакси».

По предварительной информации, водитель не справилась с управлением. Женщина сбила двоих пешеходов, затем наехала на световую опору, протаранила забор и врезалась в нежилой дом.

В результате происшествия от полученных травм 27-летний пешеход скончался на месте, передают представители отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилевского облисполкома. 45-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. За его жизнь сейчас борются врачи.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГАИ призывают водителей и пешеходов проявлять повышенное внимание и осторожность.