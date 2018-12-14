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В Бобруйске 52-летняя водитель сбила двоих пешеходов и врезалась в дом

15.12.2018 12:01 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бобруйске 52-летняя водитель сбила двоих пешеходов и врезалась в дом
УВД Могилёвского облисполкома

Как стало известно, авария произошла около 21.25 14 декабря на улице Комбинатской в Бобруйске. 52-летняя женщина управляла легковым автомобилем «Форд Гелакси».

В Бобруйске 52-летняя водитель сбила двоих пешеходов и врезалась в дом Водитель легковушки уснул за рулем и врезался в грузовик в Пинском районе

По предварительной информации, водитель не справилась с управлением. Женщина сбила двоих пешеходов, затем наехала на световую опору, протаранила забор и врезалась в нежилой дом.

В результате происшествия от полученных травм 27-летний пешеход скончался на месте, передают представители отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилевского облисполкома. 45-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. За его жизнь сейчас борются врачи.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГАИ призывают водителей и пешеходов проявлять повышенное внимание и осторожность.

 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 14 декабря.
 
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