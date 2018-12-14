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Уголовное дело завели на водителя, забравшего после ДТП косулю
15.12.2018 17:08 — Разное | Аргументы и факты
Косуля предположительно была сбита автобусом на ул. Кижеватова 12 декабря.
Автобус уехал, а следующий водитель забрал животное с места происшествия и увез, пишет
Спустя непродолжительное время 51-летнего водителя автомобиля ГАЗ задержали правоохранители вместе с Госинспекцией по охране животного и растительного мира.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная транспортировка диких животных.
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Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная транспортировка диких животных.
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