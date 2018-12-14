Уголовное дело завели на водителя, забравшего после ДТП косулю

Косуля предположительно была сбита автобусом на ул. Кижеватова 12 декабря.

Автобус уехал, а следующий водитель забрал животное с места происшествия и увез, пишет БЕЛТА .

Спустя непродолжительное время 51-летнего водителя автомобиля ГАЗ задержали правоохранители вместе с Госинспекцией по охране животного и растительного мира.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная транспортировка диких животных.