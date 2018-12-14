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Два водителя выясняли на дороге отношения: все закончилось аварией и порезанными шинами

15.12.2018 17:28 — Разное | Tut.by  
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В Минске 15 декабря произошло ДТП. После того, как машины столкнулись, водитель и пассажир одной из них стали крушить чужой автомобиль и порезали шины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла в районе пересечения улице Орловская — Сморговский тракт около 13.35. Во время движения у водителей автомобилей Peugeot 306 и Proton Satria 315 возник конфликт. Водитель автомобиля Proton Satria 315 остановился, чтобы выяснить отношения, и тут в его открытую водительскую дверь врезался водитель Peugeot 306.


«После этого водитель и пассажир автомобиля Proton Satria 315 с использованием твердого предмета, стали наносить удары по зеркалам заднего вида автомобиля Peugeot 306, а также порезали шины чужой машины», — рассказали в милиции.


Мужчины были задержаны сотрудниками милиции. В отношении задержанных проводится правовая проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 15 декабря произошло ДТП. После того, как машины столкнулись, водитель и пассажир одной из них стали крушить чужой автомобиль и порезали шины
 
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