Порошенко посадили в “президиуме” Объединительного собора





Соответствующее фотографию опубликовал на своей странице в Facebook.пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.





Порошенко сидит рядом с экзархами, митрополитом Эммануилом Галльским - поверенным Вселенского патриарха, который возглавляет работу Собора, Филаретом и Макарием.





Корреспондент Украинской правды сообщил, что на территории Софии Киевской отсутствует мобильная связь и интернет. По некоторым данным, перед входом в Софию всех архиереев попросили сдать мобильные телефоны.





Напомним, Петр Порошенко присутствовал на Объединительном соборе в качестве почетного гостя и не принимает в нем участия









15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля и примут устав единой Украинской православной церкви. На Собор приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.





По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложит две кандидатуры - митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).





Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.



