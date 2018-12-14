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Порошенко посадили в “президиуме” Объединительного собора

15.12.2018 17:09 — Разное | Партизан  
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Президента Украины Петра Порошенко, как почетного гостя на Объединительного соборе, посадили в "президиум".


Соответствующее фотографию опубликовал на своей странице  в Facebook.пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Порошенко сидит рядом с экзархами, митрополитом Эммануилом Галльским - поверенным Вселенского патриарха, который возглавляет работу Собора, Филаретом и Макарием.

Корреспондент Украинской правды сообщил, что на территории Софии Киевской отсутствует мобильная связь и интернет. По некоторым данным, перед входом в Софию всех архиереев попросили сдать мобильные телефоны.

Напомним, Петр Порошенко присутствовал на Объединительном соборе в качестве почетного гостя и не принимает в нем участия


15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля и примут устав единой Украинской православной церкви. На Собор приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложит две кандидатуры - митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.


 
 
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Президента Украины Петра Порошенко, как почетного гостя на Объединительного соборе, посадили в "президиум".
 
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