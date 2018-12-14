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Сборная Беларуси разгромила Венгрию на турнире MECA Hockey Games
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею на мажорной ноте завершила выступление на турнире MECA Hockey Games, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
После двух кряду поражений (от хозяев льда норвежцев и французов), парни Андрея Сидоренко наконец добились успеха. Со счетом 8:1 повержены венгры. Любопытно, что после первого периода белорусы уступали в счете 0:1. Однако ударно провели вторую треть и забросили сразу шесть шайб, сняв вопросы о победителе. Еще две шайбы белорусы добавили в третьем периоде.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею на мажорной ноте завершила выступление на турнире MECA Hockey Games, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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