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Сборная Беларуси разгромила Венгрию на турнире MECA Hockey Games

15.12.2018 19:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею на мажорной ноте завершила выступление на турнире MECA Hockey Games, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси разгромила Венгрию на турнире MECA Hockey Games

После двух кряду поражений (от хозяев льда норвежцев и французов), парни Андрея Сидоренко наконец добились успеха. Со счетом 8:1 повержены венгры. Любопытно, что после первого периода белорусы уступали в счете 0:1. Однако ударно провели вторую треть и забросили сразу шесть шайб, сняв вопросы о победителе. Еще две шайбы белорусы добавили в третьем периоде.
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею на мажорной ноте завершила выступление на турнире MECA Hockey Games, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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