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Белорусские хоккеисты проиграли Латвии на молодежном ЧМ

16.12.2018 00:39 — Разное | Tut.by  
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею поражением от Латвии завершила выступление в первом А дивизионе молодежного чемпионата мира в Германии.


Фото: vk.com/hockey_bel

Еще до этой игры белорусы потеряли шансы на выход в элиту. Латвийской команде, в свою очередь, необходимо было набирать очки, чтобы сохранить место в первом А дивизионе.

Более мотивированные прибалты открыли счет на 11-й минуте, когда отличился Берзиньш, а в конце второго периода Кроллис увеличил преимущество своей команды.

На 44-й минуте Протас отыграл одну шайбу, но вскоре Ясуновс установил окончательный счет матча — 1:3.

Беларусь: Толопило (58:30); Еременко — Дерябин (А), Филяев — Балтрук (А) — Дроздов (К); Соловьев — Сапего, Оксентюк — Аносов — Полищук; Щечин — Саврицкий, Алистров — Протас — Мартынов; Ажгирей — Габрусь — Павленко; Зуев.

Латвия: Ворис; Смонс (А) — Бергманис, Смирнов (К) — Гегерис — Ясуновс; Карклс — Озолс, Визбелис — Берзиньш — Мелналкснис; Брантс — Кроллис, Полцс — Ансонс — Федоров; Скрастиньш — Ципрусс — Миллерс; Осениекс, Мартинкевич.

Таким образом, Беларусь заняла второе место в дивизионе, еще на год оставшись вне элитного дивизиона, путевку куда завоевала Германия. Третьми стали норвежцы, четвертыми — латвийцы, пятыми — австрийцы. Франция заняла последнее место и вылетела во второй Б дивизион.

 
 
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею поражением от Латвии завершила выступление в первом А дивизионе молодежного чемпионата мира в Германии.
 
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