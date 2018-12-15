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15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза

16.12.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте 15 декабря в парке культуры и отдыха открылась усадьба Берестейского Деда Мороза.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза

На протяжении трех недель взрослые и дети могут поучаствовать в увлекательном новогоднем музыкально-театрализованном представлении, посетить домик Деда Мороза и получить новогодние подарки. Закрытие состоится 7 января 2019 года.-0-


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61599.php

15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза

Фото Вадима Якубенка

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте 15 декабря в парке культуры и отдыха открылась усадьба Берестейского Деда Мороза. На протяжении трех недель взрослые и дети могут поучаствовать в...
 
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