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15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза
16.12.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте 15 декабря в парке культуры и отдыха открылась усадьба Берестейского Деда Мороза.
На протяжении трех недель взрослые и дети могут поучаствовать в увлекательном новогоднем музыкально-театрализованном представлении, посетить домик Деда Мороза и получить новогодние подарки. Закрытие состоится 7 января 2019 года.-0-
Фото Вадима Якубенка
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В Бресте 15 декабря в парке культуры и отдыха открылась усадьба Берестейского Деда Мороза. На протяжении трех недель взрослые и дети могут поучаствовать в...
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