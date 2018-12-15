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Молодой педагог из Рязанцев: «Не могу быть чопорным учителем»

16.12.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Молодой педагог из Рязанцев: «Не могу быть чопорным учителем»
Светлана Квятковская

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В начале своего трудового пути молодые специалисты зачастую растеряны и далеко не сразу входят в колею. Но только не новый педагог ГУО «Рязанцевский УПК ДС-СШ», которая за 4 месяца работы успела стать частью дружной команды и любимицей школьников.

Молодой педагог из Рязанцев: «Не могу быть чопорным учителем»

Валерия Зенькович выросла в аг. Заболотье. В детстве стать педагогом она не мечтала, не особо любила точные науки. Но всё изменилось в 9 классе, когда к ним в школу пришла новая учительница химии и биологии Алина Слесарева.

— Алина Вячеславовна — очень требовательный учитель. Но вместе с тем она очень добрая и может найти подход к любому ученику. Меня поразило то, как в ней сочетается строгость и открытость по отношению к нам, — делится Валерия. — Ученики её просто обожают. Для меня она стала примером для подражания и человеком, благодаря которому я полюбила эти сложные предметы.

Вдохновившись примером педагога, девушка после школы поступила в Могилёвский государственный университет имени А. Кулешова на факультет математики и естествознания. После учёбы Валерия вернулась в родной район. Здесь её направили на работу в Рязанцы учителем биологии и педагогом-организатором.

— Моим первым заданием стала акция «В школу с «Добрым сердцем». Я получила его буквально в первые дни, когда никого толком не знала и очень боялась что-то сделать не так. Пришла к директору с предложением привлечь людей к акции возле «Евроопта». Артём Валерьевич сказал: «Мы выезжаем!», нашёл костюм медведя, шарики, взял завхоза, завучей, и мы тут же отправились на место, — рассказывает молодой специалист. — Так я поняла, что здесь, в Рязанцах, всё делается сообща, и меня всегда поддержат. И все страхи и волнения тут же ушли.

Молодой педагог из Рязанцев: «Не могу быть чопорным учителем»

Та самая акция «В школу с «Добрым сердцем»

За первые недели педагог успела сдружиться с новым коллективом. Вместе они одержали победу в районной спартакиаде среди рабочей молодёжи.

— Здесь не только деятельная команда работников, но и очень хорошие дети, — говорит Валерия Владимировна. — Они очень талантливые, старательные и всегда готовы принять участие в любой акции и мероприятии.

Как и её любимая учительница, Валерия старается придумывать для учеников интересные уроки и применяет методики, которые помогут ребятам усвоить материал и по-настоящему понять его. И в то же время она на одной волне со своими учениками, не скрывает своего восторга во время мероприятий и переживает вместе с ними.

— Я не могу быть отстранённым чопорным учителем, — признаётся молодой педагог. — Всегда прислушиваюсь к детям и уважаю их мнение. А на моём первом выездном мероприятии, где мы заняли второе место, я прыгала от радости вместе с ними.

Пусть Валерия Зенькович и работает всего несколько месяцев, но она уже успела стать душой учреждения образования, а коллеги восхищаются её неисчерпаемой энергией и креативом. Кабинет педагога-организатора стал любимой локацией всех, кто работает и учится в школе, ведь на дверях появились «моменты» — коллаж из множества фотографий, сделанных на мероприятиях, в которых участвовала Валерия и которые она организовала.

Каждый, кто проходит мимо этой импровизированной выставки приятных воспоминаний, заряжается частичкой того позитива, что переполняет молодого специалиста.

— Я очень люблю свою работу и место, куда я попала, — воодушевлённо рассказывает педагог. — Мне нравится постоянное движение, общение и приятная суета, поэтому даже не представляю теперь свою жизнь другой! У меня много планов и идей. Надеюсь, что смогу не просто работать здесь, не опуская столь высоко установленную планку, но и внести что-то хорошее в историю школы.

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В начале своего трудового пути молодые специалисты зачастую растеряны и далеко не сразу входят в колею. Но только не новый педагог ГУО «Рязанцевский УПК ДС-СШ»,...
 
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