Как выдаётся книга замечаний и предложений

Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» однозначно трактует, что организация, индивидуальный предприниматель обязаны предъявлять книгу замечаний и предложений по первому требованию заявителя. Такая норма изложена в пункте 2 статьи 24 Закона.

Однако на практике данное требование соблю

дается не всегда. Бдительные сотрудники магазинов, предприниматели требуют от граждан представиться, сообщить о том, какую запись они планируют включить в книгу, либо вовсе отказываются выдать эту книгу, ссылаясь либо на ее отсутствие, либо на то, что она находится у работника, который отсутствует. В некоторых случаях и вовсе заявляют, что книга выдается только с разрешения руководства или только работникам контролирующих организаций.



Необходимо отметить, что предъявление книги по первому требованию заявителя не дает права требовать от гражданина предъявления документов, удостоверяющих личность, или объяснения причин, вызвавших необходимость внесения замечания и (или) предложения. Также не имеет значения, является ли данный заявитель клиентом или нет – книга замечаний и предложений должна быть выдана по первому требованию.



Справочно: в соответствии со статьей 9.24 КоАП Республики Беларусь непредъявление книги замечаний и предложений по первому требованию гражданина влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин.



Отдел торговли и услуг горисполкома