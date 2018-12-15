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Илья Шиманович завоевал вторую медаль на ЧМ по плаванию на короткой воде
Белорус Илья Шиманович завоевал вторую серебряную медаль на чемпинате мира на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.
16 декабря Илья Шиманович стал серебряным призером на дистанции 50 метров брассом. Белорус показал результат 25,77 секунды и обновил рекорд Беларуси.
Чемпионом мира стал Камерон ван дер Бур из ЮАР (25,41, рекорд чемпионатов мира), бронза у Фелипе Лимы из Бразилии (25,80).
Всего в активе сборной Беларуси на ЧМ в Ханчжоу две серебряные медали. Первая также на счету Ильи Шимановича, который 12 декабря
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Белорус Илья Шиманович завоевал вторую серебряную медаль на чемпинате мира на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.
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