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В США проверяют все организации Трампа

16.12.2018 15:42 — Разное | Партизан  
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Американские судьи и следователи изучают счета целого ряда структур. Расследования проводятся в отношении практически всех организаций, которыми в течение последних десяти лет руководил президент США Дональд Трамп. Об этом в субботу, 15 декабря 2018, сообщает газета The Washington Post.



Так, компания Trump Organization уже защищается в американских судах, где истцы обвиняют ее в ведении дел с иностранными правительствами. Кроме того, несколько штатов собираются провести расследование налоговой практики этой компании.

Издание также приводит пример избирательного штаба Трампа, который "находится под пристальным вниманием" спецпрокурора США Роберта Мюллера, изучающего вмешательство России в последние выборы американского президента. Свою вину признали экс-руководитель штаба Пол Манафорт и четыре экс-советника Республиканской партии.

Отмечается, что Мюллер проводит расследование и в отношении организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий по случаю инаугурации Трампа по подозрению в использовании иностранных поступлений, что запрещено законом. Данный вопрос, а также многие другие, связанные с нынешним президентом, планируют изучить и демократы, которые в январе 2019 года получат большинство в Палате представителей Конгресса США и возглавят ее комитеты, в том числе спецкомитет по разведке.


К тому же прокуратура штата Нью-Йорк планирует провести масштабное расследование обстоятельств получения государственных субсидий компаниями Трампа, а также проверить деятельность благотворительного фонда Дональда Трампа (Donald J. Trump Foundation). Прокуроров интересуют возможные признаки нарушения президентом конституционного запрета на получение подарков и вознаграждений от иностранных государств.

Ранее сообщалось, что в США расследуют финансирование инаугурации Трампа.

 
 
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Американские судьи и следователи изучают счета целого ряда структур. Расследования проводятся в отношении практически всех организаций, которыми в течение...
 
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