«Каждый тут - настоящий, хороший пацан». Милунович попрощался с болельщиками БАТЭ

Защитник БАТЭ Неманья Милунович на церемонии чествования 15-кратных чемпионов Беларуси попрощался с болельщиками БАТЭ.

Видеокадры обращения сербского футболиста к болельщикам БАТЭ смотрите в ролике fcbatetv с отметки 4.10.

— Очень тяжелый момент для меня. Не думал, что будет так тяжело. После 4 лет привык, что БАТЭ — это как мой второй дом. Эти люди, которые постоянно меня поддерживали, этот коллектив…

Хочу всех поблагодарить. Спасибо огромное всем за поддержку, когда было хорошо, и когда было плохо.

Много раз за эти 4 года, что я тут нахожусь, убеждался, что мы — настоящий коллектив. Каждый тут — настоящий, хороший пацан.

Желаю болельщикам здоровья, очень много побед. Я уверен, что пацаны продолжат радовать их! — сказал Неманья Милунович.



Фото: Александр Какшинский, ФК БАТЭ

Ранее сообщалось , что интерес к Неманье Милуновичу и другому сербскому легионеру БАТЭ Мирко Иваничу проявляет «Црвена Звезда». Клуб из Белграда хотел заполучить обоих игроков еще в прошлом году, но тогда стороны не договорились.