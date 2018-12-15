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«Каждый тут - настоящий, хороший пацан». Милунович попрощался с болельщиками БАТЭ
Защитник БАТЭ Неманья Милунович на
Видеокадры обращения сербского футболиста к болельщикам БАТЭ смотрите в ролике
— Очень тяжелый момент для меня. Не думал, что будет так тяжело. После 4 лет привык, что БАТЭ — это как мой второй дом. Эти люди, которые постоянно меня поддерживали, этот коллектив…
Хочу всех поблагодарить. Спасибо огромное всем за поддержку, когда было хорошо, и когда было плохо.
Много раз за эти 4 года, что я тут нахожусь, убеждался, что мы — настоящий коллектив. Каждый тут — настоящий, хороший пацан.
Желаю болельщикам здоровья, очень много побед. Я уверен, что пацаны продолжат радовать их! — сказал Неманья Милунович.
Ранее
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Защитник БАТЭ Неманья Милунович на церемонии чествования 15-кратных чемпионов Беларуси попрощался с болельщиками БАТЭ.
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