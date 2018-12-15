|
В Бресте пропал мужчина, ушёл на прогулку и исчез. Требуется помощь в поисках
16.12.2018 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Внимание! Брест! Пропал Филонюк Александр Иванович, 02.10.1961 г.р.
Объявлен сбор поисковой группы для городского поиска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимание! Брест! Пропал Филонюк Александр Иванович, 02.10.1961 г.р. 15.12.2018 в 16:00 ушёл на прогулку из дома и не вернулся. Нуждаемся в печати ориентировок (документ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)