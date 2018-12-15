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В Бресте пропал мужчина, ушёл на прогулку и исчез. Требуется помощь в поисках

16.12.2018 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Внимание! Брест! Пропал Филонюк Александр Иванович, 02.10.1961 г.р.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61618.php

В Бресте пропал мужчина, ушёл на прогулку и исчез. Требуется помощь в поисках


15.12.2018 в 16:00 ушёл на прогулку из дома и не вернулся. Нуждаемся в печати ориентировок (документ прикреплён к посту), если вы готовы оказать помощь просьба позвонить по отрядному номеру +375 33 698 94 27 (Кирилл).

Объявлен сбор поисковой группы для городского поиска.

 
Теги: Брест
 
 
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Внимание! Брест! Пропал Филонюк Александр Иванович, 02.10.1961 г.р. 15.12.2018 в 16:00 ушёл на прогулку из дома и не вернулся. Нуждаемся в печати ориентировок (документ...
 
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