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In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы
Новости Беларуси. Президент Молдовы Игорь Додон отправил Александру Лукашенко кукурузу, из которой можно приготовить мамалыгу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Также Игорь Додон презентовал Президенту Беларуси домашнее вино.
Для Молдовы это по-настоящему сакральный продукт, который производят в промышленных масштабах.
Мы исследуем винные погреба, которые находятся под землей на глубине 50 метров. Это идеальные условия для хранения напитка: всегда влажно и постоянная температура, а еще тихо.
Раньше здесь добывали камень, сейчас в этом месте залежи вина. Непосредственно под землей хранится более миллиона бутылок. Это настоящее национальное достояние Молдовы.
Ольга Коршун, корреспондент:
В самой глубокой точке – примерно 100 метров под землей – дозревает игристое вино. Излюбленный новогодний напиток. В производстве он самый капризный – излишняя вибрация портит качество пузырьков, как и шум. Это вино признает только женские руки.
Дело в том, что по технологии бутылку нужно вращать под определенным углом. Раньше этим занимались и мужчины, но их движения более резкие. Да и винного материала расходовалось значительно больше. В день женщины вращают до 50 тысяч бутылок.
Карина Жижбей, сотрудник винного завода:
В одной бутылке качественного игристого около 49 миллионов пузырьков. И буквально каждый влияет на вкус и качество. Чем меньше пузырек, тем лучше напиток.
Карина Жижбей:
Не за горами новый 2019 год, который, возможно, раскроет и новые грани белорусско-молдавских отношений. Что станет главным ингредиентом этого сотрудничества, конечно, дело вкуса экономического и политического. Но рецепт успеха, наверное, уже известен – высокое качество продукта и хороший вкус.
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Новости Беларуси. Президент Молдовы Игорь Додон отправил Александру Лукашенко кукурузу, из которой можно приготовить мамалыгу, сообщили в программе «Неделя» на...
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