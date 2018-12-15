ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы

16.12.2018 20:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Президент Молдовы Игорь Додон отправил Александру Лукашенко кукурузу, из которой можно приготовить мамалыгу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Первая белорусско-молдавская мамалыга. Кулинарный эксперимент СТВ

Также Игорь Додон презентовал Президенту Беларуси домашнее вино.

In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы

Для Молдовы это по-настоящему сакральный продукт, который производят в промышленных масштабах.

In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы

Мы исследуем винные погреба, которые находятся под землей на глубине 50 метров. Это идеальные условия для хранения напитка: всегда влажно и постоянная температура, а еще тихо.

In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы

Раньше здесь добывали камень, сейчас в этом месте залежи вина. Непосредственно под землей хранится более миллиона бутылок. Это настоящее национальное достояние Молдовы.

In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы

Ольга Коршун, корреспондент:
Этот винный погреб напоминает большой лабиринт. Чтобы не заблудиться, его разделили на улицы, каждая из которых носит название сорта винограда. Сейчас мы на улице Диониса, а за углом – улица Шардоне. Протяженность этих дорог – около 120 километров. Одним словом, очень легко потерять ориентиры.

In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы

В самой глубокой точке – примерно 100 метров под землей – дозревает игристое вино. Излюбленный новогодний напиток. В производстве он самый капризный – излишняя вибрация портит качество пузырьков, как и шум. Это вино признает только женские руки.

In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы

Дело в том, что по технологии бутылку нужно вращать под определенным углом. Раньше этим занимались и мужчины, но их движения более резкие. Да и винного материала расходовалось значительно больше. В день женщины вращают до 50 тысяч бутылок.

In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы

Карина Жижбей, сотрудник винного завода:
Женщины в течение 3-4 месяцев вращают каждую бутылку под углом 45 градусов один раз в два дня.

В одной бутылке качественного игристого около 49 миллионов пузырьков. И буквально каждый влияет на вкус и качество. Чем меньше пузырек, тем лучше напиток.

In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы

Карина Жижбей:
Натуральное игристое вино можно поднести к носу, почувствовать все ароматы. Искусственное невозможно так продегустировать, все наши пузырьки будут выпрыгивать из бокала, и мы не сможем к нему приблизиться. Так происходит с газированными напитками.

In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы

Не за горами новый 2019 год, который, возможно, раскроет и новые грани белорусско-молдавских отношений. Что станет главным ингредиентом этого сотрудничества, конечно, дело вкуса экономического и политического. Но рецепт успеха, наверное, уже известен – высокое качество продукта и хороший вкус.
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Молдовы Игорь Додон отправил Александру Лукашенко кукурузу, из которой можно приготовить мамалыгу, сообщили в программе «Неделя» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первая белорусско-молдавская мамалыга. Кулинарный эксперимент СТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика