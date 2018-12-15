In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы

Новости Беларуси. Президент Молдовы Игорь Додон отправил Александру Лукашенко кукурузу, из которой можно приготовить мамалыгу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первая белорусско-молдавская мамалыга. Кулинарный эксперимент СТВ

Также Игорь Додон презентовал Президенту Беларуси домашнее вино.





Для Молдовы это по-настоящему сакральный продукт, который производят в промышленных масштабах.





Мы исследуем винные погреба, которые находятся под землей на глубине 50 метров. Это идеальные условия для хранения напитка: всегда влажно и постоянная температура, а еще тихо.





Раньше здесь добывали камень, сейчас в этом месте залежи вина. Непосредственно под землей хранится более миллиона бутылок. Это настоящее национальное достояние Молдовы.





Ольга Коршун, корреспондент:

Этот винный погреб напоминает большой лабиринт. Чтобы не заблудиться, его разделили на улицы, каждая из которых носит название сорта винограда. Сейчас мы на улице Диониса, а за углом – улица Шардоне. Протяженность этих дорог – около 120 километров. Одним словом, очень легко потерять ориентиры.





В самой глубокой точке – примерно 100 метров под землей – дозревает игристое вино. Излюбленный новогодний напиток. В производстве он самый капризный – излишняя вибрация портит качество пузырьков, как и шум. Это вино признает только женские руки.





Дело в том, что по технологии бутылку нужно вращать под определенным углом. Раньше этим занимались и мужчины, но их движения более резкие. Да и винного материала расходовалось значительно больше. В день женщины вращают до 50 тысяч бутылок.





Карина Жижбей, сотрудник винного завода:

Женщины в течение 3-4 месяцев вращают каждую бутылку под углом 45 градусов один раз в два дня.

В одной бутылке качественного игристого около 49 миллионов пузырьков. И буквально каждый влияет на вкус и качество. Чем меньше пузырек, тем лучше напиток.





Карина Жижбей:

Натуральное игристое вино можно поднести к носу, почувствовать все ароматы. Искусственное невозможно так продегустировать, все наши пузырьки будут выпрыгивать из бокала, и мы не сможем к нему приблизиться. Так происходит с газированными напитками.





Не за горами новый 2019 год, который, возможно, раскроет и новые грани белорусско-молдавских отношений. Что станет главным ингредиентом этого сотрудничества, конечно, дело вкуса экономического и политического. Но рецепт успеха, наверное, уже известен – высокое качество продукта и хороший вкус.