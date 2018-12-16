Организация допрофессиональной подготовки учащихся учреждений общего среднего образования Дзержинского района

С 1 сентября 2018/2019 учебного года в шестой школьный день на базе государственного учреждения образования «Областной аграрно-технический профессиональный лицей» организована допрофессиональная подготовка учащихся 9-х классов учреждений общего среднего образования.

Она осуществляется с целью подготовки к выбору профессии, формирования допрофессиональных трудовых умений и навыков. Учащиеся 9-х классов обучаются 2 часа в неделю за счёт часов факультативных занятий (в соответствии с пунктами 60 и 297 Положения об учреждении общего среднего образования).

По программе допрофессиональной подготовки в областном аграрно-техническом профессиональном лицее занимаются 75 учащихся. Особенно активно посещают занятия учащиеся средней школы № 2 г.Дзержинска, средней школы № 4 г.Дзержинска, Негорельской средней школы № 1.

В содержательном плане допрофессиональная подготовка учащихся 9-х классов проводится по блочно-кольцевому методу: первый блок повар, официант, второй блок маляр, штукатур, третий блок сварщик, слесарь по ремонту автомобилей. Юноши и девушки изучают по одному профессиональному направлению в четверть. Таким образом, учащиеся за учебный год получают простейшие навыки по шести профессиям.

В процессе обучения с учащимися проводятся профориентационные уроки, на которых даются знания о содержании выполняемой работы в рамках профессии, рабочем месте и орудиях труда, медицинских противопоказаниях, путях получения профессии, профессиональном росте и т.д..

Для учащихся 9-х классов проводится профориентационный курс «Основы выбора профессии». Его задачей является выявление и развитие интересов и склонностей, формирование жизненных планов и профессиональных намерений, оказание помощи в выборе путей продолжения образования и получения профессиональной подготовки.















