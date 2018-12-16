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А теперь - капотник! МАЗ заинтриговал своим новым спортивным грузовиком

17.12.2018 12:13 — Разное | Tut.by  
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Минский автозавод завершил сборку первого спортивного грузовика с капотной компоновкой. Команда «МАЗ-СПОРТавто» представит новинку 20 декабря на официальной презентации, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».


Фото: МАЗ

Капотный спорткар открывает новый класс грузовиков МАЗ для ралли-рейдов. Смещение кабины к центру автомобиля позволило снизить нагрузки на экипаж. При такой компоновке гонщики испытывают меньше тряски, что позволит им эффективнее беречь свои силы во время изнурительных заездов.

Внешне автомобиль не похож на спортивные грузовики, собранные командой ранее. «Время, конечно, покажет, но нам кажется, что это один из лучших и уж точно самых красивых спортивных грузовиков на планете. Мы старались, чтобы он не только был маневренным, но и привлекал к себе внимание и тем самым продвигал бренд МАЗ в мире», — признался руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Капотный МАЗ спроектирован и собран внутри Минского автозавода. Практически всё изготовлено на головном предприятии и заводах холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», так что в грузовике много белорусского. Но также использованы и импортные комплектующие — от лучших мировых производителей. Внешний вид спорткара и его технические характеристики команда раскроет 20 декабря.

В ближайшем ралли-рейде «Дакар-2019» капотный грузовик участвовать не будет. Пока его планируют обкатать на менее серьезных гонках, и если все пойдет хорошо — отправить на крупные ралли-рейды.

Напомним, три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» примут участие в ралли-рейде «Дакар», который пройдет с 6 по 17 января в Перу. Спортивные грузовики уже плывут к берегам Южной Америки, а гонщики в это время проводят заключительные тренировки перед марафоном.

 
 
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Уже 20 декабря МАЗ представит свою абсолютную новинку - капотный гоночный грузовик. А пока - первая информация о секретной модели.
 
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