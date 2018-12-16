18 декабря в организациях строительной отрасли пройдут профсоюзные правовые приемы

Правовые инспекторы труда Федерации профсоюзов Беларуси посетят все регионы страны и окажут бесплатную юридическую помощь гражданам. В этот раз юристы ФПБ посетят строительные организации страны, где проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.





Строительная отрасль была выбрана по причине того, что работы в этой сфере носят сезонный характер. То есть в зимний период работники могут столкнуться с такими проблемами, как переводы на другие виды работ, неполная занятость, и как следствие, уменьшение оплаты труда.

Напомним, с ноября этого года ежемесячные выездные профсоюзные правовые приемы стали проходить по отраслевому принципу. В прошлом месяце профсоюзные юристы посещали предприятиях и организации в сельских населенных пунктах.

Анализ содержания обращений, поступающих в рамках профсоюзных приемов граждан, показывает, что основная масса приходится на обращения по правовым вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан (65%). Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного законодательства (12%), на третьем – пенсионного (10%). Всем обратившимся даются разъяснения и рекомендации, в необходимых случаях составляются процессуальные документы. Популярность профсоюзных правовых приемов растет, особенно это касается небольших городов и районных центров, так как человеку не приходится ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, а он может получить квалифицированную консультацию прямо у себя в городе или на предприятии.

Помимо такой формы работы Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное или электронное обращение. К слову, в октябре на интернет-портале ФПБ стартовал новый сервис, на котором представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям. Для обращения достаточно указать свой регион и сферу деятельности, а программа предложит пользователю правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно ему помочь. Также человек может видеть фотографию этого юриста, краткую информацию об опыте его работы. Предполагается, что таким образом членам профсоюза станет еще проще и быстрее получить помощь квалифицированного юриста.

Пресс-служба Федерации профсоюзов.