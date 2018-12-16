ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

18 декабря в организациях строительной отрасли пройдут профсоюзные правовые приемы

17.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Правовые инспекторы труда Федерации профсоюзов Беларуси посетят все регионы страны и окажут бесплатную юридическую помощь гражданам. В этот раз юристы ФПБ посетят строительные организации страны, где проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

18 декабря в организациях строительной отрасли пройдут профсоюзные правовые приемы

Строительная отрасль была выбрана по причине того, что работы в этой сфере носят сезонный характер. То есть в зимний период работники могут столкнуться с такими проблемами, как переводы на другие виды работ, неполная занятость, и как следствие, уменьшение оплаты труда.

Напомним, с ноября этого года ежемесячные выездные профсоюзные правовые приемы стали проходить по отраслевому принципу. В прошлом месяце профсоюзные юристы посещали предприятиях и организации в сельских населенных пунктах.

Анализ содержания обращений, поступающих в рамках профсоюзных приемов граждан, показывает, что основная масса приходится на обращения по правовым вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан (65%). Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного законодательства (12%), на третьем – пенсионного (10%). Всем обратившимся даются разъяснения и рекомендации, в необходимых случаях составляются процессуальные документы. Популярность профсоюзных правовых приемов растет, особенно это касается небольших городов и районных центров, так как человеку не приходится ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, а он может получить квалифицированную консультацию прямо у себя в городе или на предприятии.

Помимо такой формы работы Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное или электронное обращение. К слову, в октябре на интернет-портале ФПБ стартовал новый сервис, на котором представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям. Для обращения достаточно указать свой регион и сферу деятельности, а программа предложит пользователю правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно ему помочь. Также человек может видеть фотографию этого юриста, краткую информацию об опыте его работы. Предполагается, что таким образом членам профсоюза станет еще проще и быстрее получить помощь квалифицированного юриста.

Пресс-служба Федерации профсоюзов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правовые инспекторы труда Федерации профсоюзов Беларуси посетят все регионы страны и окажут бесплатную юридическую помощь гражданам. В этот раз...
 
Новости дня
Новости разные
 
2 января — на работу, майских каникул не будет. Как будем работать в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика