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В Несвиже в милицейской машине повесился мужчина

17.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Несвиже в милицейской машине повесился мужчина

Милиция проводит проверку по факту суицида мужчины в милицейской машине в Несвиже. Трагедия произошла 29 ноября.

Официальный представитель Минского областного управления внутренних дел Евгений Сачек рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Проверку по факту самоубийства проводит Следственный комитет. Происшествие случилось 29 ноября. В специально оборудованном отсеке служебной милицейской машины для перевозки лиц находился мужчина, которого доставляли в РОВД за совершение административного правонарушения. Предварительно установлено, что он повесился. По этому факту мы проводим свою внутреннюю проверку. Упор делается на выяснение того, могли ли сотрудники внутренних дел предотвратить трагедию.

По словам Евгения Сачека, милиция сразу трактовала происшествие как суицид. Что-то комментировать более подробно можно будет после окончания проверки.

Сергей Есманович
Фото: Павел Шнип

 
 
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Милиция проводит проверку по факту суицида мужчины в милицейской машине в Несвиже. Трагедия произошла 29 ноября.
 
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