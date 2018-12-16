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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ БЕЛОРУССКОГО КИНО

17.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В понедельник свой профессиональный праздник отметят все, кто имеет отношение к одному из самых массовых видов современного искусства – кино. Татьяна Приходько 48 лет посвятила работе киномехаником, неся радость зрителям.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ БЕЛОРУССКОГО КИНО
Татьяна Приходько

Каждый из нас в детстве представлял себя в какой-либо профессии. Вот и наша героиня с выбором трудового пути определилась еще в школьные годы.
– Меня с детства увлекал загадочный мир кино. Причем, наибольший интерес вызывало даже не то, что происходило на большом экране, а то, что было за кадром. Я с неподдельным любопытством наблюдала за всеми действиями и манипуляциями, которые совершал киномеханик. Для меня это было настоящим таинством, с которым я решила непременно познакомиться, – делится Татьяна Федоровна.
Поэтому после окончания школы она поехала в Добруш учиться на киномеханика. Окончив училище, девушка прибыла на свое первое рабочее место в Уваровичи, где трудится и по сей день.
– Сложно передать словами те незабываемые чувства, которые я ежедневно испытывала, приходя на работу. Это одновременно и радость, и осознание ответственности за все, что я делаю. Ведь, по сути, киномеханик – это своего рода волшебник, умеющий превратить километры пленки в изображение, – отмечает моя собеседница. – За всю мою многолетнюю трудовую деятельности лишь однажды случился небольшой казус, когда я перепутала местами части фильма. Благо, вовремя заметила свою оплошность и быстро все исправила. Больше таких недоразумений я не допускала.
По мнению Татьяны Федоровны, сейчас работать стало значительно легче. Если раньше приходилось иметь дело с киноаппаратурой, которая работала на углях, следить за тем, чтобы они не погасли, переносить тяжелые ящики с пленкой, смотреть, чтобы не было порывов пленки, то в эру цифрового кино делать этого уже не нужно.
Несмотря на то что Татьяна Приходько уже 9 лет находится на заслуженном отдыхе, она продолжает работать видеодемонстратором в Уваровичском детском саду и средней школе. К слову, здесь ее всегда с нетерпением ждут, ведь она за эти годы успела стать для детворы настоящим другом.
– Сколько десятков тысяч километров пленки прошло через мои руки за время работы, я уже и не сосчитаю. Благодаря правильной рекламе и подбору фильмов, мне всегда удавалось собирать полный зрительный зал. И, если после просмотра очередного кинофильма зритель не спешил расходиться, переживал и обсуждал увиденное, значит, просмотр удался. Сегодня я вижу благодарные глаза юных зрителей, их счастливые улыбки и знаю, что с выбором профессии не ошиблась, – рассказала Татьяна Федоровна.
Татьяна Приходько неоднократно отмечалась наградами различного уровня. Так, в 2012 году она была отмечена благодарностью министра культуры Республики Беларусь за многолетний плодотворный труд и личный вклад в развитие белорусской кинематографии.
Ольга ЧЕРНЯКОВА.
Фото автора.

 
Теги: знакомства
 
 
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