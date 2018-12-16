Рассказываем о планах по капремонту домов в Минске до 2020 года

С 2019 года в Минске ежегодно будут возводить по 600 тысяч квадратных метров жилья, рассказали в программе «Минск и минчане».

Очень плотно возьмутся за строительство новых садов и школ. Сюрприз ждёт и тех, кто заждался капитального ремонта.





Владимир Лебедь, главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мы наращиваем: в 2018 – больше, чем в 2017-м, в 2019 – больше, чем в 2018-м. К 2020 году мы выйдем по планам на 3,1%.

В планах у города капитально обновить почти миллион жилых метров. Это 212 домов, и каждому ремонту инженеры обещают уделить особое внимание. Традиционно, основные работы выполнят за счёт госбюджета.





Владимир Лебедь:

Основные виды работ – это: в подвальных помещениях замена магистральных трубопроводов системы горячего и холодного водоснабжения/отопления, это вертикальный трубопровод холодного и горячего водоснабжения в квартирах, это замена окон в местах общего пользования. Это электропроводка в местах общего пользования и по подвальным помещениям.

Столь высокие объёмы долгожданного ремонта многоэтажек утверждены в специальной Государственной программе по комфортному жилью и созданию благоприятной среды. Примечательно, что на учёте «Минского городского жилищного хозяйства» сегодня почти 90% столичных квартир.



