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Рассказываем о планах по капремонту домов в Минске до 2020 года

17.12.2018 16:40 — Разное | СТВ  
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С 2019 года в Минске ежегодно будут возводить по 600 тысяч квадратных метров жилья, рассказали в программе «Минск и минчане».

Очень плотно возьмутся за строительство новых садов и школ. Сюрприз ждёт и тех, кто заждался капитального ремонта.

Рассказываем о планах по капремонту домов в Минске до 2020 года

Владимир Лебедь, главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Мы наращиваем: в 2018 больше, чем в 2017-м, в 2019 больше, чем в 2018-м. К 2020 году мы выйдем по планам на 3,1%.

В планах у города капитально обновить почти миллион жилых метров. Это 212 домов, и каждому ремонту инженеры обещают уделить особое внимание. Традиционно, основные работы выполнят за счёт госбюджета.

Рассказываем о планах по капремонту домов в Минске до 2020 года

Владимир Лебедь:
Основные виды работ – это: в подвальных помещениях замена магистральных трубопроводов системы горячего и холодного водоснабжения/отопления, это вертикальный трубопровод холодного и горячего водоснабжения в квартирах, это замена окон в местах общего пользования. Это электропроводка в местах общего пользования и по подвальным помещениям.

Столь высокие объёмы долгожданного ремонта многоэтажек утверждены в специальной Государственной программе по комфортному жилью и созданию благоприятной среды. Примечательно, что на учёте «Минского городского жилищного хозяйства» сегодня почти 90% столичных квартир.

Рассказываем о планах по капремонту домов в Минске до 2020 года

Владимир Лебедь:
Это могут быть дома товариществ собственников, на самообслуживании. Они выбирают какую-то организацию, это разные подрядные организации могут быть. Если говорить в цифрах о капитальном ремонте, то к концу 2020 года мы должны выйти на 1 200 000 квадратных метров жилья.
 
Теги: Минск
 
 
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С 2019 года в Минске ежегодно будут возводить по 600 тысяч квадратных метров жилья, рассказали в программе «Минск и минчане». Очень плотно возьмутся за строительство...
 
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