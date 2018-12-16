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Рассказываем о планах по капремонту домов в Минске до 2020 года
С 2019 года в Минске ежегодно будут возводить по 600 тысяч квадратных метров жилья, рассказали в программе «Минск и минчане».
Очень плотно возьмутся за строительство новых садов и школ. Сюрприз ждёт и тех, кто заждался капитального ремонта.
В планах у города капитально обновить почти миллион жилых метров. Это 212 домов, и каждому ремонту инженеры обещают уделить особое внимание. Традиционно, основные работы выполнят за счёт госбюджета.
Столь высокие объёмы долгожданного ремонта многоэтажек утверждены в специальной Государственной программе по комфортному жилью и созданию благоприятной среды. Примечательно, что на учёте «Минского городского жилищного хозяйства» сегодня почти 90% столичных квартир.
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С 2019 года в Минске ежегодно будут возводить по 600 тысяч квадратных метров жилья, рассказали в программе «Минск и минчане». Очень плотно возьмутся за строительство...
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