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Изменился режим работы городских автобусов в связи с праздниками
18.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Филиал «Автобусный парк №2» сообщает, что в связи с переносом рабочих дней в декабре 2018 года работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться в следующем режиме:
22 декабря – по графику понедельника;
23 и 25 декабря – по графику воскресенья;
24 декабря – по графику субботы.
Курсирование автобусов на пригородных маршрутах будет осуществляться по расписанию согласно дню недели (независимо от переносов), кроме Слуцк – Солигорск ч/з Радково, Слуцк – Серяги, Слуцк – Греск.
Движение автобуса по междугородному маршруту Слуцк – Бобруйск будет осуществляться 22 и 25 декабря.
23 декабря движение по маршруту отменено.
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Филиал «Автобусный парк №2» сообщает, что в связи с переносом рабочих дней в декабре 2018 года работа городского пассажирского транспорта будет изменена.
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