Изменился режим работы городских автобусов в связи с праздниками

Филиал «Автобусный парк №2» сообщает, что в связи с переносом рабочих дней в декабре 2018 года работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться в следующем режиме:

22 декабря – по графику понедельника;

23 и 25 декабря – по графику воскресенья;

24 декабря – по графику субботы.

Курсирование автобусов на пригородных маршрутах будет осуществляться по расписанию согласно дню недели (независимо от переносов), кроме Слуцк – Солигорск ч/з Радково, Слуцк – Серяги, Слуцк – Греск.

Движение автобуса по междугородному маршруту Слуцк – Бобруйск будет осуществляться 22 и 25 декабря.

23 декабря движение по маршруту отменено.