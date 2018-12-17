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85000 цветов на границе. За 1,5 месяца гродненские таможенники пресекли 34 попытки нелегальной переправки цветов

18.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Всего с начала ноября в рамках системы анализа и управления рисками Гродненской региональной таможней пресечено 34 попытки незаконного перемещения цветочной продукции на территорию ЕАЭС, рассказала официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк. 
 
 
Общее количество цветов составило более 85 тысяч стоимостью порядка 65 тысяч белорусских рублей. 
 
 
На минувших выходных гродненские таможенники на белорусско-литовской границе пресекли две попытки  незаконного ввоза цветочной продукции.
 
85000 цветов на границе. За 1,5 месяца гродненские таможенники пресекли 34 попытки нелегальной переправки цветов
85000 цветов на границе. За 1,5 месяца гродненские таможенники пресекли 34 попытки нелегальной переправки цветов
 
Транспортные средства передвигались через пункт пропуска «Бенякони». Машины были направлены на досмотр, при проведении которого установлено наличие цветов, сведения о которых в документах отсутствовали. 
 
Общее количество «лишних» роз в двух автомобилях составило более 3,5 тысячи. 
 
85000 цветов на границе. За 1,5 месяца гродненские таможенники пресекли 34 попытки нелегальной переправки цветов
85000 цветов на границе. За 1,5 месяца гродненские таможенники пресекли 34 попытки нелегальной переправки цветов
 
По выявленным фактам таможней начаты административные процессы в соответствии. Нелегальным перевозчикам грозит штраф в размере 30% от стоимости незаконного товара.
 
 
 
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Всего с начала ноября в рамках системы анализа и управления рисками Гродненской региональной таможней пресечено 34 попытки незаконного перемещения цветочной...
 
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