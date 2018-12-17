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Пинчанка Т.Хвагина стала лучшим экскурсоводом года Беларуси

18.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  Победители республиканского туристического смотра-конкурса "Познай Беларусь" названы на торжественной церемонии в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

  Во время своеобразного подведения итогов года в туристической отрасли были определены победители в нескольких номинациях. "С каждым годом участвуют все больше конкурсантов, появляются новые номинации. Например, в этом году мы впервые определяем лучший объект придорожного сервиса", - отметил на церемонии министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

  В номинации "Я познаю Беларусь" главный критерий - наибольшее количество фотографий, сделанных на фоне туристических объектов. Победу одержал Алексей Драпеза, сделавший 339 снимков. В номинации "Фотография года" было представлено 125 заявок, лауреатом стал Дмитрий Зинкевич. 

  Среди гостиниц высшей ценовой категории (4 и 5 звезд) победителем стал филиал "Виктория Олимп Отель" бизнес-центра "Столица", средней и низкой ценовой категории (до 3 звезд) - гостиница "Отель "Аква-Минск".

  Среди санаториев награду получил "Боровое" Управления делами Президента, среди агроусадеб - "Валерия", среди объектов придорожного сервиса - МАЗС №28 и №29 РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт".

  Лучшей туристической компанией года признан "Могилевоблтурист". В номинации "Проект года" победил туристический бренд Grodnovisafree управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета. 

  Среди музеев, культурных и этнографических комплексов республиканского уровня награду получил Национальный исторический музей, среди небольших музеев - филиал "Красный Берег" Жлобинского историко-краеведческого музея. Экскурсоводом года стала Татьяна Хвагина.



  Для представителей средств массовой информации также предусмотрена номинация. Среди интернет-СМИ победителем стала БЕЛТА, среди печатных СМИ - редакция газеты "Гродненская правда". 

  В каждой номинации были определены дипломанты. Кроме того, некоторых участников конкурса наградили грамотами.

  Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь" проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму. Он призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма, консолидировать усилия госорганов, организаций, физлиц, занятых в индустрии туризма, для создания имиджа Беларуси как благоприятной для туризма страны, а также поощрять достижения туриндустрии.

  Пинский горисполком



 
Теги: Минск
 
 
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  Победители республиканского туристического смотра-конкурса "Познай Беларусь" названы на торжественной церемонии в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.  ...
 
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