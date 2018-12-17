Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
ИноСМИ
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Калейдоскоп
|
Еще
Все новости
|
Flytothesky
|
Mir24.TV Belarus
|
БелТА
|
Ежедневник
|
БДГ
|
Tut.by
|
БT
|
ОНТ
|
IT.Tut.by
|
Bybanner
|
Аргументы и факты
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Свободные новости плюс
|
Республика
|
Звязда
|
Народная газета
|
7 Дней
|
Знамя Юности
|
Белорусская Нива
|
Прессбол
|
Еще
Еще
Новости Hi-Tech
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Еще
Euroradio
Tribuna.com
Фактрум
Навіны (региональные)
Компьютерная Газета
Electroname
Еще
БелГазета
Главная
→
Новости
→
Разное
Дополнительные меры господдержки при строительстве жилья
18.12.2018 —
Разное
|
Кировец
Размер текста:
A
A
A
0
Ссылка на источник
47
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дополнительные меры господдержки при строительстве жилья
Загрузка...
Новости дня
Новости разные
«Люди из богатых семей с нами не водятся». Как сварщик стал чемпионом Европы по кикбоксингу
Зять президента Ирана ушел в отставку после обвинений в кумовстве
Главные новости сегодня
В Беларуси обновили порядок оформления и выдачи больничных
17:55,
БелТА
Милиция прокомментировала случай в Несвиже, где мужчину нашли повешенным в милицейском УАЗе
18:10,
Tut.by
«Здесь в раза 2 дешевле». За какими новогодними товарами едут на один из самых дешевых рынков столицы
19:05,
Tut.by
Порядок выдачи больничных листков поменяли в Беларуси
09:56,
БДГ
Из-за гололеда в Гродно все больше переломов. Медики рассказали, как правильно падать
17:55,
Tut.by
Александр Лукашенко: «У нас везде море чиновников, бездельников во дворцах спорта, которые ничего не делают, даже на работу не ходят»
11:45,
Tribuna.com
ФХБ: «Cитуация с гимном – вопиющая. Устные извинения были, но за такое нужны объяснения другого уровня»
18:58,
Tribuna.com
Посол Украины: Надеюсь, украинский телеканал в Беларуси заработает до нового года
20:19,
Tut.by
Мнение, Виктория Кашпур: В погоне за популярностью медиаресурсы готовы на всё. Даже написать о смерти человека раньше, чем он умер
21:54,
Газета Авангард
Осиповчане, ждём вас в день подписчика на площади Ленина!
18:52,
Асiповiцкi край
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
Разное
БАТЭ сыграет с «Арсеналом» в 1/16 Лиги Европы
21:05,
СТВ
Белорусская певица впервые выиграла конкурс X Factor
14:52,
Новы дзень (Жлобин)
В Белыничском районе 85-летняя бабушка убила и расчленила мужа, думая, что режет кабана. И другие истории от могилевского патологоанатома
09:06,
Партизан
Гордость семьи Трубиленко
12:44,
Новости Хотимска
Предстоятель Православной церкви Украины: Мы должны вернуть оккупированный Крым
19:16,
Партизан
В Беларусь придет Black Star Burger - одна из самых дорогих российских франшиз фастфуда
15:35,
Tut.by
БРСМ на аукционе разыгрывает автоматы на экзаменах
14:31,
KYKY
Все новости
21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера
График переноса рабочих дней в 2019 году утвержден в Беларуси
17.12.2018,
БелТА
Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске
17.12.2018,
Tut.by
Правительство утвердило перенос рабочих дней в 2019 году
17.12.2018,
Ежедневник
«Она любуется сединой в волосах и твоим аккуратным брюшком». Мужчина о прелестях романа с молоденькой
17.12.2018,
Tut.by
В Беларуси обновили порядок оформления и выдачи больничных
17.12.2018,
БелТА
Милиция прокомментировала случай в Несвиже, где мужчину нашли повешенным в милицейском УАЗе
17.12.2018,
Tut.by
«Здесь в раза 2 дешевле». За какими новогодними товарами едут на один из самых дешевых рынков столицы
17.12.2018,
Tut.by
Все новости
»
Свежие газеты
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Архив (Разное)
Весь архив
»
Самое читаемое за неделю
Закрыть окна, двери и никуда не выходить. В четверг в области ожидается сильный мокрый снег и ветер
12.12.2018,
Tut.by
«Могут не включить в страховой стаж». Генпрокурор раскритиковал предприятия за «оригинальную» оплату труда
12.12.2018,
Tut.by
График переноса рабочих дней в 2019 году утвержден в Беларуси
17.12.2018,
БелТА
Владелец дома покрыл крышу керамогранитной плиткой для пола. Вышло дешевле, чем металлочерепицей
13.12.2018,
Tut.by
Как белорусам с хорошими зарплатами обеспечить себе пенсию в 1500 рублей. Советы эксперта
12.12.2018,
Tut.by
Мой (не) бюджетный участок: «Дача в 80 км от Минска, тратим 560 рублей, зарабатываем на 200 больше»
13.12.2018,
Tut.by
Правительство подготовило очередные изменения. Кто теперь будет считаться тунеядцем
13.12.2018,
Tut.by
Все новости
»
Бизнес-Инфо
Готовые студенческие работы
Главные достопримечательности Праги
От чего зависит конечная стоимость дверей?
Композитная черепица: красивое может быть надежным
Фирменные чехлы для Galaxy Note 3: краткий обзор
Курсы парикмахеров в Санкт-Петербурге – первый шаг на пути к успеху
Рамы для картин
Как выбрать цвета для сайта. Польза определенных цветов для увеличения продаж в интернет маркетинге
Анекдоты про поручика Ржевского
Обслуживание котлов отопления
Партнёры
Aviasales.ru
москва анри ватутинки бронирование
мужская сорочка фото
ссылки
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2004-2018 21.by