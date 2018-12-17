В газетные киоски завтра поступит свежий номер «Полесской правды»



Читайте в следующем выпуске:

На минувшей неделе на базе Красичинского сельского Дома культуры прошел фестиваль молодежного творчества «PROдвижение». В рамках фестиваля состоялись районный конкурс эстрадной песни «Спявай, беларускае Палессе» и районный отборочный тур конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни 19-го Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Имена победителей фестиваля вы узнаете в свежем выпуске газеты.

Военнослужащие нового пополнения Пинского погранотряда 15 декабря приняли военную присягу.

19-летний пинчанин Анри Шармиашвили стал призером республиканского турнира по греко-римской борьбе. Как спортсмен пришел к победе и каким видит свое свпортивное будущее читатели узнают в следующем выпуске газеты.

Почему бытовым потребителям газа необходимо неукоснительно соблюдать правила пользования газом, как часто нужно проверять состояние и прочищать дымовые и вентиляционные каналы, а также куда звонить по поводу расчетов за газ, ремонта газового оборудования и счетчиков? Ответы на эти и другие вопросы читатели газеты «Полесская правда» узнают от специалистов «Пинскгаза».

Участницы народного фольклорного коллектива «Дударыхі» из агрогородка Валище с 85-летием поздравили Екатерину Ивановну Ролинскую.

Минувшая суббота была богата на события: в столице Полесья прошли мероприятия городского праздника «Сверкай огнями, елка!». Как пинчане повеселились, читайте в следующем выпуске газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 19 декабря.

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