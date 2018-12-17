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В газетные киоски завтра поступит свежий номер «Полесской правды»

18.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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В газетные киоски завтра поступит свежий номер «Полесской правды»
Читайте в следующем выпуске:

  • На минувшей неделе на базе Красичинского сельского Дома культуры прошел фестиваль молодежного творчества «PROдвижение». В рамках фестиваля состоялись районный конкурс эстрадной песни «Спявай, беларускае Палессе» и районный отборочный тур конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни 19-го Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Имена победителей фестиваля вы узнаете в свежем выпуске газеты.
  • Военнослужащие нового пополнения Пинского погранотряда 15 декабря приняли военную присягу.
  • 19-летний пинчанин Анри Шармиашвили стал призером республиканского турнира по греко-римской борьбе. Как спортсмен пришел к победе и каким видит свое свпортивное будущее читатели узнают в следующем выпуске газеты.
  • Почему бытовым потребителям газа необходимо неукоснительно соблюдать правила пользования газом, как часто нужно проверять состояние и прочищать дымовые и вентиляционные каналы, а также куда звонить по поводу расчетов за газ, ремонта газового оборудования и счетчиков? Ответы на эти и другие вопросы читатели газеты «Полесская правда» узнают от специалистов «Пинскгаза».
  • Участницы народного фольклорного коллектива «Дударыхі» из агрогородка Валище с 85-летием  поздравили Екатерину Ивановну Ролинскую.
  • Минувшая суббота была богата на события: в столице Полесья прошли мероприятия городского праздника «Сверкай огнями, елка!». Как пинчане повеселились, читайте в следующем выпуске газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 19 декабря.

Дорогие друзья!

Если вы хотите читать свежий номер газеты в мобильном телефоне, на планшете или компьютере, пожалуйста, купите PDF-версию, бумажная версия «Полесской правды» всегда в наличии в киосках «Белсоюзпечати».

Оформить подписку на газету «Полесская правда» можно на любой адрес Беларуси. Совершить подписку можно как во всех почтовых отделениях страны, так и посредством системы «Интернет-подписка». Эта процедура займет всего несколько минут и кликов мышкой. Пошаговая инструкция здесь.

Напоминаем, что идет подписка на первое полугодие 2019 года!

Стоимость индивидуальной подписки (индекс – 63948):

  • на 1 месяц – 4 руб. 90 коп.,
  • на 3 месяца – 14 руб. 70 коп.,
  • на 6 месяцев – 29 руб. 40 коп.

Стоимость ведомственной подписки (индекс – 639482):

  • на 1 месяц – 8 руб. 50 коп.,
  • на 3 месяца – 25 руб. 50 коп.,
  • на 6 месяцев – 51 руб.

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