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Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария

18.12.2018 23:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На Партизанском проспекте в Минске произошло ДТП 18 декабря около 13 часов. 38-летний водитель легковушки, двигавшийся в левой полосе, резко стал сдавать вправо, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария

При этом маневре он зацепил легковой автомобиль и микроавтобус. Оказалось, мужчине стало плохо, он потерял сознание. Предположительно, у водителя случился инсульт. Его увезла скорая помощь. Остальные участники аварии не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария

Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария

Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария

Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На Партизанском проспекте в Минске произошло ДТП 18 декабря около 13 часов. 38-летний водитель легковушки, двигавшийся в левой полосе, резко стал...
 
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