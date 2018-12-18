|
В Беларуси стали реже арестовывать подозреваемых
19.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси граждан, находящихся под следствием, стали реже заключать под стражу. Об этом сообщил заместитель генпрокурора страны Алексей Стук, передает телеканал «МИР 24».
Эти цифры Алексей Стук озвучил в Минске на международной конференции, где обсуждают, насколько оправдано помещать подозреваемых под арест на время следствия и суда.
По данным прокуратуры, ограничение свободы в Беларуси – радикальная мера, и применяют ее лишь в том случае, когда нет альтернативы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом полугодии 2018 года в сравнении с первым полугодием 2016 года эта мера применялась на четверть реже.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)