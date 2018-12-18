В Беларуси стали реже арестовывать подозреваемых

В Беларуси граждан, находящихся под следствием, стали реже заключать под стражу. Об этом сообщил заместитель генпрокурора страны Алексей Стук, передает телеканал «МИР 24».

«Правоохранительные органы проделали определенный путь по оптимизации этой меры пресечения. В первом полугодии 2018 года в сравнении с первым полугодием 2016 года эта мера применялась на четверть реже, чем два года назад», – рассказал Стук.

Эти цифры Алексей Стук озвучил в Минске на международной конференции, где обсуждают, насколько оправдано помещать подозреваемых под арест на время следствия и суда.

По данным прокуратуры, ограничение свободы в Беларуси – радикальная мера, и применяют ее лишь в том случае, когда нет альтернативы.