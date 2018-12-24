Дельфины прогнали акулу и спасли людей





сообщает lenta.ru Тирни с друзьями занимался подводным плаванием на острове Лорд-Хау, который расположен в Тасманском море на расстоянии 770 километров от Сиднея. По его словам, к людям сразу же подплыли дружелюбные дельфины. В глубине на безопасном расстоянии кружили галапагосские акулы,lenta.ru





Когда одна из хищных рыб все же направилась к людям, дельфины бросились к ней и отогнали ее. «Я слышал миф о дельфинах-защитниках, которые прогоняют акул, но никогда не верил в него», — комментирует Тирни.





Галапагосские акулы достигают в длину 3,7 метра. Они считаются опасными для людей. В местах, где их много, ныряльщикам не рекомендуют погружаться в море без специальной клетки.





17 декабря сообщалось, что в Новой Зеландии рыбак сумел отбиться от двухметровой акулы-мако. Он ударил ее ножом по голове, когда хищная рыба вцепилась ему в ногу. В ответ она схватила его за руку.



