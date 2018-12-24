Правительство Ирака провозгласило Рождество официальным государственным праздником. Об этом говорится в сообщении иракского кабмина, сообщает TUT.BY . Чтобы вы понимали - Ирак это мусульманская страна, 95% населения которой исповедуют ислам. «Кабинет министров проголосовал о поправке в закон о национальных праздниках, чтобы сделать 25 декабря каждого года, Рождество, официальным праздником на всей территории Ирака», — говорится в сообщении. Погодите, а почему 25 декабря, а не 7 января, как у всех нормальных людей? Давайте разбираться...



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Все мы привыкли к череде праздников, сопровождающих смену года, их сразу четыре - Рождество, Новый Год, опять Рождество и Старый Новый Год. Последний празднуется исключительно на так называемом "постсоветском пространстве". Почему? Потому, что иначе людям трудно объяснить смысл празднования Рождества 7 января, а не 25 декабря.

Если коротко - Рождество идёт перед Новым годом, соответственно в наших, понятных терминах - 25 декабря и 1 января - это Рождество и Новый год "новые", а 7 января и 14 января - "старые" Рождество и "старый" Новый год. Однако, путаница... Оставим в покое тот факт, что русскому человеку чем больше праздников, тем лучше, и разберемся, кто устроил это "безобразие".

Ещё с малых лет бабушки нам рассказывали, что есть летоисчисление "по старому стилю", а есть "по новому". Вот комплект мероприятий "25-1" это и есть по новому, а "7-14" по старому. В своей повседневной жизни обычный человек всегда и во всём использует "новый", Григорианский стиль. И только христианские праздники мы чтим по старому, Юлианскому. Почему?



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Суть тут в том, что Григорианский календарь был придуман католическим священником, а православные мужи не стали принимать его, по каким-то своим причинам. Так и тянется это недоразумение до наших дней, потому и есть у нас понятие "старый" и "новый" стили, соответственно и Рождество-Новый год празднуем дважды.



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Последними из европейских протестантских стран, перешедших на новый календарь стали Англия и Швеция. Это произошло в XVIII веке. А Россия и вовсе приняла новый стиль в 1918 году, когда разница между юлианским и григорианским календарями уже увеличилась до 13 дней. В итоге мы сейчас живем по григорианскому календарю.

Католики и протестанты празднуют Рождество в соответствии с тем же календарем, по которому мы сейчас живем. Ряд православных церквей (Константинопольская например) руководствуются новоюлианским календарем и отмечают Рождество так же, 25 декабря по новому стилю. Ну а Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные церкви и Афон, упорно празднуют Рождество Христово 25 декабря по старому стилю, что соответствует 7 января современного григорианского календаря. Отмечая Рождество 7 января, правильно встречать Новый год 14 января (эта дата называется – Старый Новый Год).

Стоит так же отметить, что, из-за нарастающей разницы между юлианским и григорианским календарями, православные христиане, начиная с 2101 года, будут праздновать Рождество уже не 7 января, а 8 января (в переводе на новый стиль), при том, что в литургическом календаре данный день будет по-прежнему помечен как 25 декабря (по старому стилю).

Итак, из-за консервативных взглядов Русской Православной Церкви, верующие в России (и в Беларуси, конечно) отмечают Рождество не в тот же день, что и западные христиане.

Возникает вопрос - человек разумный, который не сомневается, что смена дат между разными годами происходит в ночь с 31 декабря на 1 января когда должен чтить Рождество? Очевидный ответ - 25 декабря мы поддерживаем, но не всё так просто.

На самом деле, никому не известна дата рождения Христа. И более того, в Библии нет никаких указаний на то, что нужно праздновать и чтить дату рождения Спасителя. Это человеческая традиция, не более того. В связи с этим правильный ответ - не так уж и важно, какую дату использовать в качестве праздника, утверждённого людьми в честь своего Спасителя. Главное - помнить, чему учил и что завещал своим последователям Сын Божий.

А при чём тут язычество? Дата Рождества - 25 декабря - наступает через 3-е суток после Дня зимнего солнцестояния, когда самый короткий день и самая длинная ночь. В древности, ещё в до христианскую эпоху люди праздновали эту дату как символическое "рождение" Солнца. После вступления в полную силу христианства, отцы церкви безуспешно пытались запретить празднества в честь солнцестояния, но через некоторое время решили придать торжествам соответствующую окраску и объявили эту дату днем рождества Иисуса Христа. Именно оттуда и пошло "колядование", "колядки". Это языческий обряд, которому постепенно придали христианскую составляющую. Не такая уж и плохая идея, со временем всё настолько переплелось, что уже трудно разобраться что откуда пошло.

Итак, Рождество празднуют:

25 декабря по современному календарю — католическая и почти все протестантские церкви

25 декабря по «старому стилю» (в современном мире дата соответствует 7 января) — Русская, Сербская, Иерусалимская и Грузинская церкви.







Когда родился Христос?

Не исключено, что Христос родился именно 25 декабря, во всяком случае, об этой дате говорит римский Хронограф 354 года, но достоверно этот факт не доказан. Тем не менее, практически, весь христианский мир, разбросанный по нашей планете и живущий в соответствии с различными летоисчислениями, отмечает Рождество именно 25 декабря. Кроме Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей.

Что важно понимать?

Не столько важно когда Он родился, важно - где.



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