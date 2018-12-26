Путин и Лукашенко: как они общаются за закрытыми дверями?

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Лукашенко дарит путину хоккейный шлем. 2014 год. Фото: kremlin.ru

На публике – на «вы», при личном общении – на «ты»

«Поехали к нему, до двух часов ночи, обсудили все вопросы, как родные люди. И последний вопрос: он берет свои бумаги, долго пытается мне что-то объяснить. Я говорю: «Подожди, ты хочешь сказать, что вы не можете этим путем идти, как вы мне эту таблицу прислали?» – «Да, у меня мотивация, министры пришли». – «Слушай, Володя, не порти мне вечер. Я понял – не можешь...» Он мне дословно: «Слушай, не обижайся. Я же не говорю, что мы не сделаем, что это нельзя. Давай поищем другой путь. Ненормально, если из бюджета мы будем компенсировать».

Путин может материться

Лукашенко и Путин могут обратиться друг другу с неформальными просьбами

Интересуются мнением друг друга

«Он позвонил и спросил, буду ли я возражать. Я говорю, «Да Господь с тобой». Но по-дружески задал ему вопрос: «Слушай, ты знаешь Бабича?» Он говорит: «Очень хорошо знаю». «Ты его лично, не как президент, а как человек, ты его рекомендуешь?» И он ответил, что рекомендует, что это нормальный человек».

«Я и Путина предупредил. Мы с ним обсуждали, причём предметно, кандидатуру Семашко. Он так с усмешкой говорит: «Ну, я жду Владимира Ильича в Москве».

Лукашенко подкалывает Путина только за закрытыми дверями

Путин шутит над Лукашенко публично

«Это не пиво. Зачем вы молоко-то разбавляете?»

25 декабря в Москвелишь немного попозировали перед камерами журналистов, а затем долго общались за закрытыми дверями. Причем теперь даже неясно, что и как они обсуждали и в какой форме.По этому поводурассказывает об особенностях общения двух президентов.На публичных и официальных мероприятиях президенты обращаются друг другу по имени-отчеству. Даже при неформальных встречах.Иное дело, когда за ними никто не наблюдает. Лукашенко неоднократно проговаривался, что без камер обращается к Путину на «ты».Вот как однажды руководитель Беларуси описал их переговоры:В этом уверяет бывший президент Грузии– рассказывал Саакашвили.Можно предположить, что российский президент не стесняется коллеги из Беларуси, с которым знаком около двадцати лет.Например, руководитель Беларуси рассказывал, как попросил у коллеги в Сочи яхту для поездки (Путин остановился недалеко от него – «за забором»).— по-простецки рассказывал журналистам Лукашенко.В уходящем году вышла целая эпопея с назначением послов в обе страны. По словам Лукашенко, они с Путиным интересовались мнением друг друга при кадровых решениях. Цитируем высказывания руководителя нашей страны.О том, что руководитель Беларуси может потролить российского президента, в документальном фильме BBC рассказывал Саакашвили.— рассказал бывший президент Грузии.Он утверждал, что Путин на эти слова разозлился и уронил вилку.А вот российский президент не стесняется подколоть белорусского руководителя при журналистах. Однажды Лукашенко заговорился и обратился к Путину словами– отреагировал российский президент.А когда Лукашенко на одном из форумов регионов стал объяснять натуральность белорусского сухого молока, Путин рассмешил весь зал:При этом важно отметить, что российский президент старается публично не критиковать белорусского руководителя. Даже в 2010 году, когда по НТВ показали сериал «Крестный батька» и Лукашенко в комментарии журналистам набросился на руководителей России, Путин не стал отвечать: