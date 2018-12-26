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Путин и Лукашенко: как они общаются за закрытыми дверями?
Фото: Reuters
25 декабря в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин лишь немного попозировали перед камерами журналистов, а затем долго общались за закрытыми дверями. Причем теперь даже неясно, что и как они обсуждали и в какой форме.
По этому поводу
Лукашенко дарит путину хоккейный шлем. 2014 год. Фото: kremlin.ru
На публике – на «вы», при личном общении – на «ты»
На публичных и официальных мероприятиях президенты обращаются друг другу по имени-отчеству. Даже при неформальных встречах.
Иное дело, когда за ними никто не наблюдает. Лукашенко неоднократно проговаривался, что без камер обращается к Путину на «ты».
Вот как однажды руководитель Беларуси описал их переговоры:
«Поехали к нему, до двух часов ночи, обсудили все вопросы, как родные люди. И последний вопрос: он берет свои бумаги, долго пытается мне что-то объяснить. Я говорю: «Подожди, ты хочешь сказать, что вы не можете этим путем идти, как вы мне эту таблицу прислали?» – «Да, у меня мотивация, министры пришли». – «Слушай, Володя, не порти мне вечер. Я понял – не можешь...» Он мне дословно: «Слушай, не обижайся. Я же не говорю, что мы не сделаем, что это нельзя. Давай поищем другой путь. Ненормально, если из бюджета мы будем компенсировать».
Путин может материться
В этом уверяет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
«У нас всегда были очень вежливые беседы и всегда на вы. Со многими лидерами из СНГ он обращался на ты, панибратски, матерился. Со мной он всегда очень себя сдерживал», – рассказывал Саакашвили.
Можно предположить, что российский президент не стесняется коллеги из Беларуси, с которым знаком около двадцати лет.
Лукашенко и Путин могут обратиться друг другу с неформальными просьбами
Например, руководитель Беларуси рассказывал, как попросил у коллеги в Сочи яхту для поездки (Путин остановился недалеко от него – «за забором»).
«Я ему звоню: «Слушай, мне надо тут…» Он мне отдает свою яхту, посудину», — по-простецки рассказывал журналистам Лукашенко.
Интересуются мнением друг друга
В уходящем году вышла целая эпопея с назначением послов в обе страны. По словам Лукашенко, они с Путиным интересовались мнением друг друга при кадровых решениях. Цитируем высказывания руководителя нашей страны.
«Он позвонил и спросил, буду ли я возражать. Я говорю, «Да Господь с тобой». Но по-дружески задал ему вопрос: «Слушай, ты знаешь Бабича?» Он говорит: «Очень хорошо знаю». «Ты его лично, не как президент, а как человек, ты его рекомендуешь?» И он ответил, что рекомендует, что это нормальный человек».
«Я и Путина предупредил. Мы с ним обсуждали, причём предметно, кандидатуру Семашко. Он так с усмешкой говорит: «Ну, я жду Владимира Ильича в Москве».
Лукашенко подкалывает Путина только за закрытыми дверями
О том, что руководитель Беларуси может потролить российского президента, в документальном фильме BBC рассказывал Саакашвили.
«Путин сидел посередине, я справа от него, а Лукашенко слева. Лукашенко имеет привычку время от времени дразнить Путина. И он сказал: Миша, ты едешь в Лондон, надо наедаться здесь, так как в Лондоне я бы не советовал ничего есть. Особенно не советую есть суши, даже и близко не подходи. А самая безопасная пища – на тарелке у Владимира Владимировича, здесь точно не отравишься. И переставил тарелку Путина ко мне», — рассказал бывший президент Грузии.
Он утверждал, что Путин на эти слова разозлился и уронил вилку.
Путин шутит над Лукашенко публично
А вот российский президент не стесняется подколоть белорусского руководителя при журналистах. Однажды Лукашенко заговорился и обратился к Путину словами «Уважаемый Дмитрий Анатольевич».
«Правильно, деньги-то все там», – отреагировал российский президент.
А когда Лукашенко на одном из форумов регионов стал объяснять натуральность белорусского сухого молока, Путин рассмешил весь зал:
«Это не пиво. Зачем вы молоко-то разбавляете?»
При этом важно отметить, что российский президент старается публично не критиковать белорусского руководителя. Даже в 2010 году, когда по НТВ показали сериал «Крестный батька» и Лукашенко в комментарии журналистам набросился на руководителей России, Путин не стал отвечать: «Я, честно говоря, уже не помню, что он там про меня говорил!»
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