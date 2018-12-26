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Лукашенко борется за политическое выживание своей династии - политолог

26.12.2018 23:25 — Разное | UDF  
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Алесь Логвинец. Фото: БелаПАН
Вопрос белорусской независимости. Зачем в выходной день Александра Лукашенко вытащили в Кремль, и как проходила эта встреча? А проходила так, что было видно, кто в доме хозяин.

Политолог Алесь Логвинец рассказывает:

«Россия делает все, чтобы привязать Беларусь окончательно к себе. Чтобы Беларусь была на российском якоре и никуда не могла сорваться. Останется у власти Лукашенко, один из его сыновей или кто-то другой – Россия хочет, чтобы Беларусь впредь оставалось ее стратегической площадкой. Последние полгода Лукашенко маневрировал, как только мог. Была информация, что Кремль поставил вопрос ребром еще летом. Мы знаем, что с лета все встречи Путина с Лукашенко почти не давали никакого результата. […]

Снова решение перенесено на немного попозже, поставлен даже срок, что это произойдет до нового года. Даже неизвестно, вернулся ли Лукашенко в Минск, возможно, он там сидит и ждет, когда его в очередной раз позовут на царский ковер, для того, чтобы разговаривать. Разумеется, у Лукашенко слабые позиции, но мы знаем, что ради своей власти, а сейчас речь идет о том, чтобы он сохранил свою власть над Беларусью и беспроблемно для себя провел 2019-2020 годы, гарантировал свое политическое выживание и экономически-политическое выживание своей династии, своей семьи… »

 
Теги: Минск
 
 
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Зачем в выходной день Александра Лукашенко вытащили в Кремль.
 
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