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В Столбцовском районе семейная пара погибла во время столкновения легковушки с грузовиком
Новости Беларуси. В Столбцовском районе водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он и его жена погибли на месте происшествия. Водитель фургона не пострадал. На машинах были зимние шины. Обстоятельства выясняются.
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, сообщили в программе...
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