В Столбцовском районе семейная пара погибла во время столкновения легковушки с грузовиком

Новости Беларуси. В Столбцовском районе водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Он и его жена погибли на месте происшествия. Водитель фургона не пострадал. На машинах были зимние шины. Обстоятельства выясняются.