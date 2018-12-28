Молния попала в истребитель F-18

Молния ударила в истребитель F-18 ВВС Кувейта. Момент удара попал на видео.
Un rayo le pega a un F-18 Hornet de la fuerza aérea de #Kuwait
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Молния попала в истребитель F-18Отмечается, что удары молний не несут особой угрозы для любого самолета - пассажирского или военного: электроника, структурные соединения и баки с горючим имеют...
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Un rayo le pega a un F-18 Hornet de la fuerza aérea de #Kuwait
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