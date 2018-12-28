ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нефтяной гигант европейского масштаба: в Беларуси модернизируют завод «Нафтан»

29.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В белорусском Новополоцке завершают модернизацию крупнейшего в регионе нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Как изменился к сегодняшнему дню гигант, построенный на севере страны, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Стройка века – так называют масштабную реконструкцию нефтеперерабатывающего завода: обновляют комплекс замедленного коксования, системы гидроочистки и установки получения водорода. Благодаря модернизации мощность производства разовьется, будет меньше бесполезного мазута, больше нефтепродуктов.

«И налоговый маневр, и экономика направлены на то, что тот, кто не производит мазут, тот за это получает деньги. Поэтому наша экономика с выходом на эти параметры должна значительно улучшиться», – сказал главный инженер предприятия Григорий Пластинин.

Новое оборудование позволит выпускать бензин и дизельное топливо лучшего качества. К 2020 году здесь начнут производить кокс.

«Там порядка 460 тысяч тонн в год будет. Он в качестве топлива будет использоваться наподобие угля в дальнейшем», – отметил генеральный директор предприятия Александр Демидов.

Большую часть предприятия уже обновили. Путь производства топлива отслеживают из аппаратной в режиме онлайн. Сердце завода – установка первичной переработки нефти. Вся работа автоматизирована, почти половина нового оборудования привезена из России.

«Установлено холодильное оборудование, установлены некоторые емкости, теплообменное оборудование, применены российские насосы», – подчеркнул начальник установки Виталий Данишевский.

На реконструкцию завода выделено около полутора миллиардов долларов. По прогнозам, вложения должны окупиться в течение пяти лет. Уже к следующему ноябрю завод сможет перерабатывать 12 миллионов тонн нефти в год – это на треть больше, чем сейчас.

Отметим, что в этом году Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу исполнилось 55 лет. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стройка века - так называют эту масштабную реконструкцию: обновляют комплекс замедленного коксования, системы гидроочистки и установки получения водорода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Футбол. Александр Макась покинул минское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика