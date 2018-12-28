Нефтяной гигант европейского масштаба: в Беларуси модернизируют завод «Нафтан»

В белорусском Новополоцке завершают модернизацию крупнейшего в регионе нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Как изменился к сегодняшнему дню гигант, построенный на севере страны, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Стройка века – так называют масштабную реконструкцию нефтеперерабатывающего завода: обновляют комплекс замедленного коксования, системы гидроочистки и установки получения водорода. Благодаря модернизации мощность производства разовьется, будет меньше бесполезного мазута, больше нефтепродуктов.

«И налоговый маневр , и экономика направлены на то, что тот, кто не производит мазут, тот за это получает деньги. Поэтому наша экономика с выходом на эти параметры должна значительно улучшиться», – сказал главный инженер предприятия Григорий Пластинин.

Новое оборудование позволит выпускать бензин и дизельное топливо лучшего качества. К 2020 году здесь начнут производить кокс.

«Там порядка 460 тысяч тонн в год будет. Он в качестве топлива будет использоваться наподобие угля в дальнейшем», – отметил генеральный директор предприятия Александр Демидов.

Большую часть предприятия уже обновили. Путь производства топлива отслеживают из аппаратной в режиме онлайн. Сердце завода – установка первичной переработки нефти. Вся работа автоматизирована, почти половина нового оборудования привезена из России.

«Установлено холодильное оборудование, установлены некоторые емкости, теплообменное оборудование, применены российские насосы», – подчеркнул начальник установки Виталий Данишевский.

На реконструкцию завода выделено около полутора миллиардов долларов. По прогнозам, вложения должны окупиться в течение пяти лет. Уже к следующему ноябрю завод сможет перерабатывать 12 миллионов тонн нефти в год – это на треть больше, чем сейчас.

Отметим, что в этом году Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу исполнилось 55 лет.