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В США из-за кибератаки на типографию нарушен выпуск крупнейших газет

30.12.2018 08:53 — Разное | Партизан  
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В результате кибератаки была нарушена работа типографии в Лос-Анджелесе. Об этом в субботу, 29 декабря сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что из-за компьтерного вируса была приостановлена печать газет The Wall Street Journal, The New York Times, Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune.

В субботу не все подписчики получили печатные версии изданий. Предполагается, что и в воскресенье газеты будут доставлены не всем.

Типография принадлежит Los Angeles Times. На сайте газеты сообщается, что речь идет о "предполагаемой атаке с помощью вредоносного программного обеспечения".

Проблема была зафиксирована в пятницу, 28 декабря. Специалисты занимаются ее устранением, однако этот процесс еще не завершен.

Напомним, в сентябре, хакеры взломали базу данных клиентов авиакомпании British Airways. 

А в апреле группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставила часть информации на продажу. 
 
 
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В результате кибератаки была нарушена работа типографии в Лос-Анджелесе. Об этом в субботу, 29 декабря сообщило агентство Associated Press.
 
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