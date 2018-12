В США из-за кибератаки на типографию нарушен выпуск крупнейших газет

Отмечается, что из-за компьтерного вируса была приостановлена печать газет The Wall Street Journal, The New York Times, Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune.





В субботу не все подписчики получили печатные версии изданий. Предполагается, что и в воскресенье газеты будут доставлены не всем.





Типография принадлежит Los Angeles Times. На сайте газеты сообщается, что речь идет о "предполагаемой атаке с помощью вредоносного программного обеспечения".





Проблема была зафиксирована в пятницу, 28 декабря. Специалисты занимаются ее устранением, однако этот процесс еще не завершен.





Напомним, в сентябре, хакеры взломали базу данных клиентов авиакомпании British Airways.





А в апреле группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставила часть информации на продажу.