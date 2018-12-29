«Больно видеть, как пущу превращают в Диснейленд» За Деда Мороза замолвите слово...

На новогодних каникулах в пуще творится какое-то безумие - сюда едут толпы туристов. Среди них все больше недовольных, и они считают, что виноват Дед Мороз. Как это остановить?



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Дед Мороз каждый день встречает сотни туристов.Фото: Оксана БРОВАЧ