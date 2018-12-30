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Поздравление с Новым 2019 годом председателя Гродненского областного исполнительного комитета Владимира Кравцова

31.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Дорогие друзья!
 
Уходит в историю 2018 год. Он стал еще одной мирной благополучной страницей в новейшей истории Беларуси и был успешным для большинства жителей Гродненщины. Благодаря нашему трудолюбию, целеустремленности, ответственному отношению к делу область завершает год с хорошими результатами. 
 
Стабильно развивается экономика, в ряде регионов области осуществлены крупные инвестиционные проекты, созданы высокооплачиваемые рабочие места. 
 
На финишную прямую вышла реализация самого значимого в стране инвестпроекта – возведение Белорусской атомной электростанции. Динамичное развитие получил город атомщиков – Островец. 
 
Хорошие результаты достигнуты во внешней торговле. Предприятия области выходят со своей продукцией на новые перспективные рынки. 
 
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, справились со своими задачами наши аграрии. 
 
В областном центре и других городах растут кварталы жилых новостроек. Вводились в строй новые детские и медицинские учреждения, объекты сферы культуры и социальной защиты. 
 
Год малой родины отмечен восстановлением, реставрацией многих памятников нашей истории и культуры – храмов, старинных замков, дворцово-парковых ансамблей. Все это добавляет динамизма в развитие туризма. 
 
Большой ценностью является присущая нашему региону и всей стране толерантность, уважение к культуре и традициям людей всех национальностей, которые проживают на нашей земле. Летом успешно прошел XII Республиканский фестиваль национальных культур. 
 
Наступающий 2019 год будет юбилейным для области. Мы отметим 75-летие ее основания. Надеюсь, что он станет для нас счастливым и удачным, ведь трудолюбия гродненцам не занимать. Хочу поблагодарить всех, кто работает, учится, занимается творчеством, несет службу, за ваш вклад в развитие принеманского края. Я искренне желаю, чтобы в 2019 году у нас было больше причин радоваться, чем поводов огорчаться. Пусть в наших семьях царит лад, будут добрыми отношения с близкими и родными.
 
Желаю, чтобы все мы были сильны, здоровы и счастливы. 
 
 
 
 
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Поздравление с Новым 2019 годом председателя Гродненского областного исполнительного комитета Владимира Кравцова
 
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