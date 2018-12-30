

В ближайшие выходные в Солигорске пройдут зимние ярмарки Автор: Эдуард Кидяев.

Чем занять себя перед праздниками? Конечно, приобретением всего необходимого, всех атрибутов для того, чтобы Рождество и Новый год отметить комфортно.

Хорошее предложение – посетить в эти выходные, 22 и 23 декабря, ярмарки, которые будут организованы на центральной площади города шахтеров.



22 декабря состоится рождественская региональная ярмарка, на которую предметы продажи доставят из Слуцка, Клецка, Дзержинска, Копыля, Любани, Несвижа, Столбцов, Старых Дорог и Узды. Конечно же, примет участие вместе с гостями и Солигорский район. На ярмарке можно будет купить мясную и молочную продукцию, рыбу, кондитерские изделия, выпечку и многое другое. Можно найти к новогоднему столу что-то дешевое и при этом эксклюзивное.







Будут ряды и непродовольственных товаров. Конечно, прежде всего – новогодней тематики сувениры, подарки, елочки, различные украшения. Можно будет найти и изделия ручной работы от мастеров региона. Проникнуться праздничным настроем поможет концертная программа, которая тоже предусмотрена. Ведь ярмарка не простая, а рождественская.



Для тех, кто не сможет посетить региональную ярмарку либо, наоборот, войдет во вкус и захочет продолжения – на следующий день, 23 декабря, там же, на центральной площади состоится районная ярмарка. Время ее проведения с 9 утра до 16 часов.







Это не единственные ярмарки нашего района. Каждую неделю в выходные дни они проводятся на рынке Октябрьском, а по четвергам – в городских поселках Красная Слобода ( на рыночной площади) и Старобин.



Приходите за покупками и хорошим настроением.



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.