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В ближайшие выходные в Солигорске пройдут зимние ярмарки
31.12.2018 — Разное | Soligorsk News
21 декабря 2018 11:14 2568
В ближайшие выходные в Солигорске пройдут зимние ярмарки
Чем занять себя перед праздниками? Конечно, приобретением всего необходимого, всех атрибутов для того, чтобы Рождество и Новый год отметить комфортно.
Хорошее предложение – посетить в эти выходные, 22 и 23 декабря, ярмарки, которые будут организованы на центральной площади города шахтеров.
Будут ряды и непродовольственных товаров. Конечно, прежде всего – новогодней тематики сувениры, подарки, елочки, различные украшения. Можно будет найти и изделия ручной работы от мастеров региона. Проникнуться праздничным настроем поможет концертная программа, которая тоже предусмотрена. Ведь ярмарка не простая, а рождественская.
Это не единственные ярмарки нашего района. Каждую неделю в выходные дни они проводятся на рынке Октябрьском, а по четвергам – в городских поселках Красная Слобода ( на рыночной площади) и Старобин.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 декабря 2018 11:14 2568 В ближайшие выходные в Солигорске пройдут зимние...
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