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В Солигорском районе назначен новый главный санитарный врач.
31.12.2018 — Разное | Soligorsk News
21 декабря 2018 10:34 4299
В Солигорском районе назначен новый главный санитарный врач.
18 декабря в актовом зале ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ» состоялось представление главного государственного санитарного врача Солигорского района Минской области – главного врача государственного учреждения «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Леушиной Ирины Етлановны.
С напутственными словами выступил главный государственный санитарный врач Минской области – главный врач государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Рызгунский Владимир Владимирович.
На собрании присутствовала председатель Солигорского районного Совета депутатов Калеева Алла Васильевна.
Леушина И.Е. поблагодарила за оказанное доверие и обозначила главные задачи деятельности и пути их достижения.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 декабря 2018 10:34 4299 В Солигорском районе назначен новый главный...
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