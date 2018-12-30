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В Солигорском районе назначен новый главный санитарный врач.

31.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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21 декабря 2018 10:34 4299

В Солигорском районе назначен новый главный санитарный врач.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Солигорский ЦГиЭ

18 декабря в актовом зале ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ» состоялось представление главного государственного санитарного врача Солигорского района Минской области – главного врача государственного учреждения «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Леушиной Ирины Етлановны.

В Солигорском районе назначен новый главный санитарный врач.
В Солигорском районе назначен новый главный санитарный врач.

С напутственными словами выступил главный государственный санитарный врач Минской области – главный врач государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Рызгунский Владимир Владимирович.

В Солигорском районе назначен новый главный санитарный врач.
В Солигорском районе назначен новый главный санитарный врач.

На собрании присутствовала председатель Солигорского районного Совета депутатов Калеева Алла Васильевна.

В Солигорском районе назначен новый главный санитарный врач.

Леушина И.Е. поблагодарила за оказанное доверие и обозначила главные задачи деятельности и пути их достижения.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ЦГиЭ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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21 декабря 2018 10:34 4299 В Солигорском районе назначен новый главный...
 
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