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«Вечерний Ургант» представил свой «Голубой огонек» - в нем модные артисты перепели старые песни

31.12.2018 19:49 — Разное | Tut.by  
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Одна из самых рейтинговых вечерних передач российского Первого канала — «Вечерний Ургант» — представила новогодний выпуск. В эфире он был показан 30 декабря, а теперь доступен для просмотра в Сети. Иван Ургант и его команда организовали свой «Голубой огонек». Только вместо Льва Лещенко и Григория Лепса пригласили молодых и модных музыкантов — Гречку, Дорна, Монеточку и многих других.

Мальбэк и Сюзанна перепели песню Демо «Солнышко в руках», Гречка — хит Яны «Одинокий голубь», а Федук трек Шуры «Ты не верь слезам». В передаче также снялась актриса и блогер Ирина Горбачева, стендап-комик Данила Поперечный и Илья Соболев, актеры Евгений Кулик и Александра Бортич. Телезрители впервые увидили на экранах Big Baby Tape и Boulevard Depo.

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29 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить сертификат на 5 посещений в кинотеатры сети SilverScreen. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 4 января.

 
 
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Иван Ургант и его команда организовали свой «Голубой огонек». Только вместо Льва Лещенко и Григория Лепса пригласили молодых и модных музыкантов - Гречку, Дорна,...
 
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