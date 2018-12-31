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Какие надежды на 2019-й возлагают жители Бреста? Опрос на улицах города в первый день года
Новости Беларуси. 1 января позитивное настроение не покидает и жителей Бреста. Здесь гуляния также продолжаются, невзирая на превратности погоды. На этот год брестчане возлагают как никогда большие надежды. Почему? Интересовался корреспондент Петр Бутрим.
Петр Бутрим, СТВ:
Надо сказать, что для всех брестчан наступивший год особенный. Ведь именно в 2019-м город перешагнет историческую отметку в 1000 лет. Кстати, логотип миллениума красуется и на главной новогодней елке. До юбилея остаются считанные месяцы. Поэтому на Новый год брестчане возлагают как никогда большие надежды.
Мария Баран, житель Бреста:
Виктор Андросюк, житель Жабинки:
Ближе к вечеру в городе зажгли и всю иллюминацию. Брест засверкал и превратился в настоящую сказку. Над проезжей частью дорог включили праздничные растяжки. Светящиеся арт-объекты рядом с елкой – карета, шары, селфи-зоны в виде подарков – притягивают к себе любителей фото.
В первый день нового года брестчане по традиции выходят на улицы целыми семьями.
Инна Мальчук, житель Бреста:
Раиса Кулеш, житель Бреста:
Больше всего мне нравятся огоньки. Они яркие такие и красивые.
Яркие новогодние персонажи веселят публику в режиме нон-стоп и в «Усадьбе Берестейского Деда Мороза».
В парке развернулось целое представление для детей. Хотя равнодушными не остались и взрослые. Популярностью сегодня пользуются также домики с украшениями, бенгальскими огнями и сувенирами.
Петр Бутрим:
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Новости Беларуси. 1 января позитивное настроение не покидает и жителей Бреста. Здесь гуляния также продолжаются, невзирая на превратности погоды. На этот год...
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