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В России активизировались мошенники, предлагающие перевести деньги для пострадавших при ЧС в Магнитогорске
Появилась информация о случаях мошенничества в интернете, когда неизвестные предлагают перевести деньги для пострадавших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, на свои счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
"В связи с поступающей информацией о случаях мошенничества (...) Главное управление МВД России по Челябинской области призывает граждан не терять бдительность. Полицейские напоминают, что реквизиты счета для пожертвований размещены на сайте городской администрации", - говорится в сообщении.
Полиция просит жителей сразу же сообщать информацию о фактах мошенничества в территориальные отделы полиции или Управление МВД России по городу Магнитогорску.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Согласно последним данным МЧС, число жертв трагедии возросло до 21 человека, поисковая операция продолжается.
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В России активизировались мошенники, предлагающие перевести деньги для пострадавших при ЧС в Магнитогорске
Появилась информация о случаях мошенничества в интернете, когда неизвестные предлагают перевести деньги для пострадавших в результате обрушения подъезда жилого...
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