Лось выскочил из лесополосы и погиб под колёсами автомобиля

31.12.2018 около 19:10 часов в Дрогичинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 26-летний житель г.Дрогичина, управляя автомобилем марки "Хонда", двигался по автодороге М10 "Кобрин-Гомель-граница РФ", по направлению от г.Дрогичина в сторону г.Иваново. На 475 километре указанной автодороги водитель совершил наезд на дикое животное (лося), выбежавшего на дорогу из лесополосы.



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В результате происшествия животное погибло на месте ДТП. Автомобиль получил механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.