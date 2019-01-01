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Лось выскочил из лесополосы и погиб под колёсами автомобиля

02.01.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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31.12.2018 около 19:10 часов в Дрогичинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62170.php

Лось выскочил из лесополосы и погиб под колёсами автомобиля

По предварительной информации: 26-летний житель г.Дрогичина, управляя автомобилем марки "Хонда", двигался по автодороге М10 "Кобрин-Гомель-граница РФ", по направлению от г.Дрогичина в сторону г.Иваново. На 475 километре указанной автодороги водитель совершил наезд на дикое животное (лося), выбежавшего на дорогу из лесополосы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62170.php

Лось выскочил из лесополосы и погиб под колёсами автомобиля

В результате происшествия животное погибло на месте ДТП. Автомобиль получил механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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31.12.2018 около 19:10 часов в Дрогичинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 26-летний житель г.Дрогичина, управляя...
 
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