|
Лось выскочил из лесополосы и погиб под колёсами автомобиля
02.01.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
31.12.2018 около 19:10 часов в Дрогичинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 26-летний житель г.Дрогичина, управляя автомобилем марки "Хонда", двигался по автодороге М10 "Кобрин-Гомель-граница РФ", по направлению от г.Дрогичина в сторону г.Иваново. На 475 километре указанной автодороги водитель совершил наезд на дикое животное (лося), выбежавшего на дорогу из лесополосы.
В результате происшествия животное погибло на месте ДТП. Автомобиль получил механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31.12.2018 около 19:10 часов в Дрогичинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 26-летний житель г.Дрогичина, управляя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)