Выехавший на встречку в Калинковичском районе водитель умер в больнице

Умер один из участников ДТП в Калинковичском районе. Информация об этом размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Вблизи деревни Капличи Калинковичского района 30 декабря в 17.45 житель Калинковичей на авто "Фольксваген" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Фордом" под управлением мозырянина.

Оба водителя были доставлены в больницу, где водитель "Фольксвагена" от полученных травм умер 2 января.





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