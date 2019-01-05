ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лобовое ДТП на трассе Ивацевичи - Пинск попало на видео

06.01.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

ДТП произошло 5 января 2019 года. Автомобиль идёт на обгон на заснеженной трассе, в какой-то момент водитель теряет управление...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62276.php

Лобовое ДТП на трассе Ивацевичи - Пинск попало на видео

В интернете появилось видео с регистратора автомобиля, на котором хорошо видно, как всё произошло.

Ранее публиковалось только видео с последствиями этого ДТП:

Авто вынесло на встречную полосу, где оно встретилось с двигающейся навстречу машиной лоб в лоб. Минивену повредило переднюю часть кузова. Машина раскрутилась, а в то время как остановилась, к ней сразу же побежал обладатель регистратора. В сообщении пользователя говорится, что оба участника страшного столкновения остались живы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло 5 января 2019 года. Автомобиль идёт на обгон на заснеженной трассе, в какой-то момент водитель теряет управление... В интернете появилось видео с...
 
Новости дня
Новости разные
 
6 января. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика