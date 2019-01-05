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Лобовое ДТП на трассе Ивацевичи - Пинск попало на видео
06.01.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло 5 января 2019 года. Автомобиль идёт на обгон на заснеженной трассе, в какой-то момент водитель теряет управление...
В интернете появилось видео с регистратора автомобиля, на котором хорошо видно, как всё произошло.
Ранее публиковалось только видео с последствиями этого ДТП:
Авто вынесло на встречную полосу, где оно встретилось с двигающейся навстречу машиной лоб в лоб. Минивену повредило переднюю часть кузова. Машина раскрутилась, а в то время как остановилась, к ней сразу же побежал обладатель регистратора. В сообщении пользователя говорится, что оба участника страшного столкновения остались живы.
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