Из-за землетрясения в Иране пострадали 75 человек

Новости Ирана. В Иране произошло землетрясение. Пострадали 75 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Сила толчков составила 5,9 балла по шкале Рихтера. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сведений о погибших не поступало.





По данным сейсмологов, землетрясение произошло на глубине 10 километров. Подземные толчки также ощутили в соседнем Ираке.