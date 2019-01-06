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Из-за землетрясения в Иране пострадали 75 человек

07.01.2019 21:32 — Разное | СТВ  
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Новости Ирана. В Иране произошло землетрясение. Пострадали 75 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за землетрясения в Иране пострадали 75 человек

Сила толчков составила 5,9 балла по шкале Рихтера. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сведений о погибших не поступало.

Из-за землетрясения в Иране пострадали 75 человек

По данным сейсмологов, землетрясение произошло на глубине 10 километров. Подземные толчки также ощутили в соседнем Ираке.
 
 
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Новости Ирана. В Иране произошло землетрясение. Пострадали 75 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сила толчков составила 5,9 балла по шкале...
 
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